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    水中分娩 媽咪：被呵護很溫暖

    蔡女的兒子親手為弟弟進行斷臍。（聯醫提供）

    蔡女的兒子親手為弟弟進行斷臍。（聯醫提供）

    2025/05/06 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕衛福部推動「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」，台北市立聯合醫院婦幼院區尊重蔡姓女子的意願，今年四月協助她以水中生產方式誕下男嬰，創下全市首例水中分娩的成功紀錄。

    適逢男嬰滿月，蔡女士昨受邀返回聯醫分享水中分娩心得，她說：「我在水裡有被呵護的感覺，助產師還說我生孩子的狀態很『漂亮』，聽完後就想怎麼可能，但心裡還是很溫暖。」

    婦幼院區指出，蔡女選擇水中分娩後須先「上課」，了解水中生產的注意事項，蔡女的丈夫、五歲女兒及四歲兒子當天也在產房內全程參與。生產過程中，蔡女的兒子親手為弟弟進行斷臍，並由助產師引導小朋友進行胎盤拓印畫作，記錄下別具意義的時刻。

    周玉惠助產所助產師林郁晴認為，對於孕婦而言，生產是人生中非常重要的時刻，而助產師負責提供諮詢、說明不同方式的優缺點，幫助產婦及她的家人在清楚了解的基礎上，自主選擇她想要的生產方式，「我們尊重每一位產婦的選擇，生產本身是一個自然的過程，也應該獲得支持與尊重，不是被控制，而是要被好好的對待。」

    院方表示，在待產過程中，助產師提供專業評估、諮商、關懷，讓產婦感受到獲得支持，建立母嬰親善環境，降低生產風險，進而提升孕產婦滿意度及照護品質。

    蔡女在水中分娩，全程由家人參與、陪伴，讓她進入深層放鬆。（聯醫提供）

    蔡女在水中分娩，全程由家人參與、陪伴，讓她進入深層放鬆。（聯醫提供）

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