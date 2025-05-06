8年54件地政疏失 北市府賠5千多萬

2025/05/06 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名民眾因住宅遭查封後，整棟八名住戶驚覺名下不動產、土地權狀所登載的地號、建號及坪數大小相互錯置，議員汪志冰昨於市議會質詢揭露，地政登記錯誤及測量面積不符問題頻傳，自二○一六年至二○二四年間共受理近百件土地登記損害賠償申請、賠償總金額逾五二○○萬元。

法院查封案 揪出整棟樓錯置

汪志冰表示，接獲士林區鄭姓民眾陳情，因其屋齡五十年而與鄰居發生訴訟糾紛，並莫名遭到查封，直至法院發現有誤後要求地政事務所釐清，整棟八名住戶才得知名下不動產，土地權狀所登載的地號、建號及坪數大小相互錯置，甚至一度要求住戶換屋居住，而該地號多年前曾發生鄰地占用糾紛，雖一度經測量後達成和解，但今年再度測量，竟又發現占用到法定空地。

請繼續往下閱讀...

汪志冰認為，一般民眾對於公務機關所核發的所有權狀，往往不會存疑，若非遇糾紛或都更改建，通常很難發現登記錯誤情形。

汪說，根據統計，民眾申請土地登記損害賠償案件，八年有九十八件申請案、須賠償責任則有五十四件，平均賠償率為五十五％，另分別有八件土地登記錯誤及四十六件測量錯誤，僅賠償就超過五二○○萬元，其中二○一七年間建成地政事務所案賠償九三八萬元，從申請到審查及協商平均需六至七個月，由此可見因測量誤差，讓民眾備受煎熬。

尚有近萬筆未查 挨批進展牛步

汪表示，地政局自二○○八年啟動地籍清查作業，至今已處理逾一．三萬筆，尚有約九七○○筆未清查，依目前進度推估仍需近卅年完成，進展緩慢；依《土地法》第六十八條規定，地政機關須對因錯誤登記導致損害負賠償責任，台北市地政局應提高查核效率，杜絕再犯。

地政局：早期錯誤多 現測量技術已進步

地政局長王瑞雲說明，因早期門牌編制、建築圖說不足及買賣轉手多次等歷史因素，導致出現門牌與實際所有權位置有出入情況，雖現今測量技術已進步，可避免類似問題，但面對過去個案，地政局將以專案方式協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法