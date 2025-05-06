罷免連署廣寄查詢單 北市選委會：有違法令

罷免五名國民黨立委的二階連署書，於明、後天送到選委會。（資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕台北市罷免五名國民黨立委的二階連署書，於明、後天送到選委會，國民黨台北市議員曾獻瑩昨建議選委會全面寄發查詢單，以杜絕冒名；兼任市選委會主委的市府秘書長李泰興表示，有疑似偽造才會寄出查詢單，全面寄送有違法令，恐引發更多爭議；民進黨議員簡舒培表示，廣寄查詢單是故意找公民團體麻煩，根本是查水表。

郵資需千萬 曾獻瑩：屬必要支出

曾獻瑩昨在議會民政部門質詢指出，選委會在第一階段連署僅寄出六十四份查詢單，以目前北市七個罷免案，連署人數合計廿四萬一九八八人估算，比例極低，幾近流於形式；若以每份寄送成本四十三元（限時掛號卅五元加回郵八元）計算，最高需支出約一千萬元，費用雖高，但若能保障選務程序公正性與民意真實性，屬於必要支出。

請繼續往下閱讀...

一階罷綠連署只寄64份 簡舒培批有放水之嫌

簡舒培日前質詢才提出罷免綠委的連署書，死亡連署錯假率高，選委會只寄六十四份查詢單，不符比例，有放水之嫌；如今公民團體罷免藍委，錯假率極低，卻有議員提議要全面寄發查詢單，她認為根本是找麻煩、查水表，一定會惹怒民眾。

簡舒培說，上一次廣寄查詢單的是基隆市長謝國樑罷免案，當時的基隆市選委會總幹事就是洩漏民政資料的民政處長張淵翔；最早則是高雄市長韓國瑜，兩案都在引發民怨後縮手。現在還有國民黨議員建議全面寄查詢單，難道是要為罷免案添柴火。

選委會：「疑似偽造」異常 才會寄查詢單

李泰興表示，有「疑似偽造」等異常才會寄發查詢單，由選務人員依同一戶發生筆跡雷同等跡象判斷是否偽造；若廣寄查詢單有違法令規定，恐引發更多爭議。

民政局補充說明，連署書在戶政系統自動比對時，若發現具原住民身分、年齡、居住期、重複提議、死亡等資料不符，會主動剔除，不需要再查驗是否偽簽；查驗偽簽由市選委會主觀認定，若有疑慮才會寄查詢單，相關標準都由中選會統一訂定，全國一致。

各罷團把握最後倒數時間，向選民續催大罷免。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法