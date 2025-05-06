中壢內壢後站交通亂 市府將推撥改道訊息

內壢後站交通亂象多，面對未來鐵路地下化工程動工，用路人憂心交通黑暗期將是生活日常。（記者李容萍攝）

2025/05/06 05:30

強降雨水漫鐵軌、行人闖平交道事故 造成附近道路塞爆

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區內壢火車站後站的交通近期屢拉警報，三月初一場強降雨造成黃泥沖刷，鐵軌變黃河，水漫道路，車輛動彈不得；四月底又因一起行人闖鐵路平交道釀死傷事故，造成內壢後站大小道路全部塞爆，車輛近一、二小時難以寸進，且幾乎沒替代道路可以改道，學生、上班族大遲到。

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謝美英表示，意外事故頻傳，加上鐵路地下化相關工程陸續動工，地方憂心更嚴酷的交通黑暗期恐成為生活日常，要求市府交通局應與鐵道局等單位制定突發事件應急處理流程，因應未來鐵路地下化工程動工，若遇緊急狀況，民眾應有可以通報的單位及反應的窗口，並有管道獲取即時訊息，事故現場也應有足夠人員引導疏散人潮、車潮，事故地點前的連動路口更應該要有相關警示。

周邊紅綠燈 由控制中心進行調整

交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，鐵路若發生死傷案件導致平交道及周邊道路壅塞，台鐵公司會第一時間通報，市府、警、消等單位會優先進行事故排除及交通疏導，交通局採「暫時解除」一般道路號誌及和平交道連動號誌調整機制，警方派員到現場指揮疏導交通，交通控制中心對周邊路段調整紅綠燈及透過CMS（資訊可變標誌）發佈改道資訊。

民眾須下載「桃園輕鬆GO」APP

另外，考量道路上實體CMS標誌可能不足，未來鐵路沿線交通局將再透過GPS定位技術，當民眾有下載「桃園輕鬆GO」APP，經過該座標會自動從藍芽推撥改道訊息，並於市府LINE粉絲團、「友桃交訊網」等管道發布事故訊息。

陳姓市民說，內壢後站上下班尖峰時段交通流量原本就很大，鐵路地下化周邊工程啟動後，沿線自立、精忠、興仁、遠東四個平交道前的道路動線經常有異動，塞車已是家常便飯，遇到突發的天災人禍，上班上學更受嚴重影響，大家苦不堪言。

黃姓市民也說，日前塞在路上四十分鐘，沿線沒有看到交管人員，原來人力都調派到事故現場及更大車流的路口，結果精忠街等大街小巷塞爆，大家只能苦等，若能增派交管人員疏導、示警，至少未進入塞車區的車輛可以提前避開，路況也不至於雪上加霜。

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