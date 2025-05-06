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    首頁　>　生活

    泰山4校食安連環爆 市府挨批怠惰

    2025/05/06 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市泰山區四所小學去年十月起，接連傳出營養午餐異味、變質、食材發現異物甚至有蟲，造成學童身體不適，市議員李宇翔昨天在市議會砲轟，曾要市府介入停止廠商供餐，卻遲未見實質作為，讓學童歷經近二百天的食安危機，怒批行政怠惰、變相放水。教育局長張明文表示，共開罰違規廠商廿八．五萬元，一一四學年度起將下修違規記點門檻。

    李宇翔指出，至少廿餘名家長投訴，泰山四校營養午餐頻出包，飯菜有異味、食材不新鮮，甚至菜餚中發現昆蟲或異物，或供餐內容與菜單不符，廠商去年被揭露問題，截至今年四月底仍持續供餐，市府並未解約，質疑教育局對契約管理毫無作為。他要求市府在新學期招標前修改「營養午餐契約的解約條款」、「全面公開團膳廠商記點與違規紀錄」。

    教育局︰開罰業者28.5萬

    張明文表示，根據過去數月稽查狀況未改善、違規記點持續累積，除依食品安全衛生管理法開罰廠商十四萬元，也按契約規定裁罰十四．五萬元，四日宣布廠商原供應的七校全面停供；一一四學年度起下修違規記點門檻，有違規紀錄的廠商也會列入評選參考及淘汰標準。

    另外，針對我國首次驗出含萊克多巴胺的澳洲進口冷凍豬腳，引發食安疑慮。新北市議員陳世軒表示，該批豬腳流向不明，中央與地方標準不一，恐讓含萊劑肉品混入加工品、組合肉，呼籲市府加強抽驗並落實溯源制度。衛生局回應，至今歷年市售豬肉檢驗結果皆為「未檢出」，也無使用紀錄。

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