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    三重仁愛街施工 人行道高低差、易積水

    新北市三重區公所推動「仁愛街人行道及路面改善工程」，市議員指人行道高低差嚴重、積水成池、排水不通。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區公所推動「仁愛街人行道及路面改善工程」，市議員指人行道高低差嚴重、積水成池、排水不通。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/06 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區公所推動「仁愛街人行道及路面改善工程」，斥資逾三二九五萬元美化市容、改善通行，未完工卻民怨四起。市議員陳啟能指人行道高低差嚴重、積水成池、排水不通，「這不是便民工程，是設計災難。」公所回應，將在一週內提出改善規劃，並力拚一個月內完成人行道與地面高低差修復及改善排水工作。

    公所︰拚一個月內改善

    陳啟能說明，這項工程人行道鋪面凹凸不平，排水管線高於地面，導致積水無法排出，甚至有裸露管線與接合錯位等狀況，梅雨季將至，居民憂心積水恐釀成災害。他說，該地屬於市府綠美化環境景觀處管理的公有土地，但公所施作時未與景觀處進行橫向聯繫與整合規劃，導致施工品質差，留下爛攤子。

    三重公所回應，待景觀處同意土地使用後，再向養工處爭取預算，未來也會按照原規劃設計進行工程改善及驗收。

    另外，議員翁震州昨關切塭仔圳重劃區道路建設進度及交通配套措施，針對領航路、國營路、新富三路與莊泰路等新規劃道路，應強化人行空間、無障礙設施與提供停車空間，滿足民眾通行與就醫需求。

    翁震州說，民眾反映輔大醫院急診外缺乏臨時停車空間，造成就醫困擾；地政局長汪禮國回應，目前與交通局協調中，預計六月中旬將釋出鄰近的醫療用地，約提供八十個汽車位與一百個機車位。

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