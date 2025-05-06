《新北》迎接世壯運 900特約店家推優惠

迎接「雙北世界壯年運動會」，新北市號召九百家特約店家推出多項優惠。（新北經發局提供）

2025/05/06 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕「雙北世界壯年運動會」五月十七日即將登場，市府號召九百家特約店家推出消費折扣、購物滿額贈等多項優惠，世壯運選手每週可領取六百元現金券，憑專用公車卡免費搭乘水金九觀光公車等，民眾到場館觀賞賽事可免費領取一百點新北幣。

府中醉夏趴、食光市集迎賓

市府經濟發展局長盛筱蓉表示，新北五月一日至卅一日串連在地美食店家、Global Mall、家樂福等百貨商場推出特約店家優惠，比如選手（含隊職員、帕拉助理員、十二歲以上陪同者）至特約店家「摩曼頓」購物享七折優惠，一般民眾至「UV100」等特約商家購物享九折優惠；十八日前舉行的「府中醉夏趴」帶來新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館與美食攤位；鶯歌農會通廊與鶯歌老街在五月卅日至六月一日推出「食光市集」，歡迎來自世界各地的選手與旅客。

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現金券週週領、場館享好康

盛筱蓉指出，為鼓勵訪客深入體驗城市生活，五月八日至六月十日推出「現金券週週領」，選手每週可領取六百元電子現金券，可用於商圈、特約店家、商場百貨購物消費。賽會前後期間，選手參觀市內一二七座場館享有優惠，新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館與黃金博物館等也可免費入館。

11條遊程 選手憑證免費參加

另外，文化局推出新北漫遊指南路線主題遊程，涵蓋自然地景、人文歷史與產業文化共十一條路線，選手可憑證免費參加；憑「瑞芳觀光公車×二○二五雙北世界壯年運動會」公車卡，選手可免費搭乘水金九觀光公車，遊玩九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點。

為鼓勵民眾進場觀賽，為選手加油打氣，民眾五月十七日至卅日赴新北市廿三個賽事場館觀賞賽事或參加世壯運閉幕式，每人單次可領取一百點新北幣，新北幣可用於新北境內便利商店、商圈與夜市等通路折抵消費。特約商家與活動優惠可至雙北世壯運網站查詢。

飲酒過量 有害健康

「府中醉夏趴」讓民眾體驗不一樣的新北夜間氛圍。 （新北經發局提供）

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