淡海輕軌滅火器 爆過期、逾期未檢

新北市議員鄭宇恩發現，淡海輕軌滅火器逾期未檢，部分已超過有效期限。（議員鄭宇恩提供）

2025/05/06 05:30

議員批管理疏失 公安當兒戲 新北捷運︰已全數完成檢驗、更換

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北捷運公司去年遭揭露半年沒有廠商維護車站的水電消防設備，今年又爆出淡海輕軌多處車站與車廂內的滅火器逾期未檢，部分甚至超過有效期限。市議員鄭宇恩質疑，新北捷運公司對於消防設施管理存在長期疏失，市府縱容將公共安全當兒戲。新北捷運公司回應，逾期部分是因上次檢查日期標示沒有移除，造成民眾誤解，昨日已全數完成滅火器檢驗及更換。

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鄭宇恩接獲陳情，指淡海輕軌車廂及車站內的滅火器全數超過檢驗期限，民眾提供車廂裡的滅火器有效日期均標註為「二○二四年三月十六日」，實地前往漁人碼頭站查看，站內滅火器標註「下次性能檢查日期二○二五年四月十三日」，台北海洋大學站的滅火器檢查日期則標註為「二○二四年十二月二日至二○二五年三月廿日」。

鄭宇恩說，滅火器過期或未檢查，在突發火災時可能無法正常使用，恐危及乘客的生命安全，若連最基本的消防設施都無法確保效能，其他肉眼無法直接觀察到的消防系統，例如排煙設備、緊急廣播、監控系統等，更無從得知設備是否定期妥善維護，公安令人憂心。

消防局︰完成消防安全設備檢修申報

消防局表示，經查台北海洋大學站設有滅火器、火警自動警報設備及緊急照明設備，該場所今年三月廿八日完成消防安全設備檢修申報作業，圓形紅色貼紙的標示符合規範，滅火器性能檢查日期的標示期限已逾期，但外觀檢查正常，仍應辦理後續檢驗與重新張貼標示，並要求改善。

未來將移除前次檢查日期標示

新北捷運公司說明，已完成委託專業廠商進行滅火器性能檢查採購程序，並陸續安排檢驗期程，淡海輕軌列車上的滅火器均已完成檢驗，在滅火器另一側張貼下次需檢查日期「二○二七年三月十七日」，各列車滅火器為分批檢驗，目前無逾期情形，未來會將前次檢查日期標示移除，避免造成民眾誤解，並持續辦理定期檢查。

另外，消防局規劃在鶯歌區打造防災科技體驗館及北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，市議員卓冠廷昨質詢指出，場館預計落腳鶯歌河濱地區，交通不便，且未與地方充分溝通。此外，基地目前尚有十一戶住家、豬舍與工廠等設施，居民權益未獲保障，全案涉及二公頃土地所有權訴訟案，國有財產署一審已敗訴，要求市府重新評估選址。

消防局長陳崇岳說，因一審判決出爐，整體面積將從七．五公頃縮小到五．五公頃，將縮小訓練場空間，但不影響量體。目前國產署已將土地撥交消防局，影響的十一戶居民也展開協調，若涉及弱勢戶將由社會局介入協助。

新北市議員鄭宇恩發現，淡海輕軌滅火器逾期未檢，部分已超過有效期限。（議員鄭宇恩提供）

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