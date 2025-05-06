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    首頁　>　生活

    十大觀光遊憩區 台中只剩一中商圈

    2025/05/06 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市夜市及商圈相當知名，民進黨多位議員昨天表示，依據觀光署前年公布十大觀光遊憩區，一中商圈、草悟道及逢甲商圈都排名在全國十大觀光景點，但最近公布去年的排名，台中市卻大衰退，只有一中商圈留在第十名，草悟道及逢甲夜市圈都退到十名之外，合計流失超過二五○萬人次，此非偶然現象，是市府輕忽觀光產業下累積的結果。

    草悟道、逢甲夜市跌出榜外

    觀旅局長陳美秀表示，去年整體參觀人次有增加，事實上，台中市去年住宿是六都第二，是正成長，高雄市還是負成長；她並表示，二○二四年周邊新興景點崛起，分散部分遊客數現象，例如水湳經貿園區逐漸成形、台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等新興景點也對商圈人流形成拉力。

    全市二○二五年截至二月底，總遊客人次也較去年同期增加，到訪遊客人次表現亮眼。

    議員批市府輕忽觀光行銷

    議員王立任、黃守達、謝志忠及張玉嬿昨天在市議會痛批市府輕忽台中市的觀光行銷；王立任表示，依據交通部觀光署的統計，二○二三年的十大觀光遊憩人次，台中的一中商圈為第一名，有一千多萬人次，而草悟道排名第八名，七二九多萬人次，逢甲夜市第九名，七二八多萬人次。

    觀旅局︰整體參觀人次增加

    但是去年的統計，三個景點只有台中一中商圈還排名在十名之內，人數更降到九一七萬人次，草悟道從前年原本第八名掉落到第十九名，而高雄市則有三個景點入榜，批市府根本不用心。

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