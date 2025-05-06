《台中》國際室內自由車館 最快5年完工

立委蔡其昌與議長張清照昨共同會勘，爭取中央及早核定與補助，在清水牛埔運動公園興建國際標準二五○公尺賽道的室內自由車館。（記者歐素美攝）

2025/05/06 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台灣自由車國際賽屢創佳績、產業蓬勃發展，國內卻無室內自由車館，落後國際十年，立委蔡其昌與議長張清照昨共同會勘，爭取中央及早核定與補助在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合國際標準二五○公尺賽道的室內自由車館；運動局表示，連同地下停車場經費約需十八億，若中央今年核定，約五年即可落成。

教育部次長張廖萬堅表示，中央支持興建室內自由車館，但財政收支劃分法修法後，中央預算減少，以往中央補助六成，未來補助比例還在協調，加上今年八月運動部要成立，允諾在今年核定計畫，市府明年即可展開設計。

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落腳清水牛埔運動公園

運動局長游志祥指出，目前國際比賽都是二五○公尺的賽道，位於清水鰲峰山的自由車場是戶外三三三公尺，影響選手成績，利用現有的清水區體四用地設置標準室內場館，提供多功能使用，經費約需十四億元，希望中央補助八成；加上可容納兩百輛以上汽車的地下停車場，經費約四億元，總經費共十八億元。

教育部次長︰今年核定計畫

蔡其昌表示，台中有自行車產業聚落，清水國中、大甲高中更是台灣自由車選手重要培訓的基地，室內外自由車場兼具後，未來自由車比賽都可在台中舉行，上週立院總質詢，他跟行政院長卓榮泰反映，院長也表示支持。

張清照則表示，「建設不分藍綠」，市府爭取國際級二五○公尺賽道的自由車館很久了，希望中央地方一起合作來完成。

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