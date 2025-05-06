不符登錄文化景觀 南山公墓將轉型

2025/05/06 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕針對南山公墓是否登錄為文化景觀，經台南市文化資產審議會召開會議進行審議，委員表決多數認為「尚未符合文化景觀登錄基準」，決議不予登錄。

文資處指出，二○一九年起南山公墓歷經調查研究、說明會、現勘、公聽會等程序後，進入審議階段。最終，由文資審議會委員表決，過半數認為尚未符合文化景觀登錄基準，決議不予登錄。

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市長黃偉哲表示，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但其承載的歷史文化意義不容忽視。市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間的轉型與再生，將其朝向「記憶地景」、「市民綠地」或「文化教育空間」的方向發展，兼顧歷史保存與城市發展需求。

黃偉哲進一步指出，已責成民政局啟動南山公墓未來發展先期規劃作業，除重新評估殯葬設施專區所需面積外，也將納入墓葬保存區的規劃，廣泛聽取在地居民、文史團體及土地權利人等多方意見。規劃過程將導入專業審查與公開參與，務求尊重文化、合理使用與公共利益間取得平衡。

黃偉哲強調，南山公墓將轉型為市民可親近的「生命教育園區」，不僅為先人留下尊嚴與記憶，也為市民提供兼具生態、教育與文化功能的生命教育園區，真正落實保存與發展共榮的願景。

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