為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南文學季 將打造活力文學聚落

    二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

    二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

    2025/05/06 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南文學季正式啟動，規劃五大主題文學體驗活動，帶領民眾從五至八月體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。開幕活動將於六月七、八日於西竹圍之丘盛大登場。

    六月七、八日於西竹圍之丘登場

    市府昨舉辦台南文學季啟動記者會，市長黃偉哲以「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣的一席話。黃偉哲表示，本屆台南文學獎橫跨新時代與舊時光，展現出文學多樣性，另有葉石濤小說獎等，讓民眾從五月到八月體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。

    文化局長黃雅玲表示，台南文學季自五月至八月規劃五大主題文學體驗活動，包括「舊時光的語調—創意朗讀競賽」、「新時代的爭鋒—文學擂台」、「現在與未來—台南文學營」、「文學實驗室」及「文學×生活推廣計畫」。

    開幕活動將於六月七、八日於西竹圍之丘登場，首日舉辦「創意朗讀競賽」，次日推出「文學擂台」邀集暴羅WALK等知名漫才團體，展現文學的另類魅力。現場設有卅攤文學主題市集，打造一座充滿思想氣息的活力文學聚落。

    兩梯次「台南文學營」，分別為「文學日常—感受與現在」於六月十四、十五日舉行，由《花甲男孩》作者楊富閔擔任營主任；第二梯次「文學趨向—進擊的未來」七月五、六日登場，由作家王浩一擔任營主任，號召新銳創作者共同探討文學的未來趨勢。

    規劃五大主題體驗、兩梯次文學營

    「文學實驗室」跨界整合舞蹈、電影、料理、戲劇、植物觀察與茶香書寫等元素，開展一場感官交織的文學實驗。「文學×生活推廣計畫」也別具巧思，選擇十間在地美容院及理髮廳展出台南經典與當代作家佳句，將文學深植於日常生活之中。

    二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

    二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播