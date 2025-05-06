鳳梨銷日 供茨城3.3萬學童午餐

農業部次長胡忠一（右）、農糧署署長姚士源（左）、日本茨城縣笠間市台北辦事處處長坪井勇樹（中），宣布啟動第七年台灣鳳梨銷日學童午餐。（記者楊金城攝）

2025/05/06 05:30

已連續7年供應 後續還有群馬、熊本、岐阜、愛媛、山梨、栃木6縣接洽

〔記者楊金城／麻豆報導〕台灣鳳梨正值產季，第七年供應日本茨城縣學童營養午餐水果食材，昨天在麻豆區綠園牧場由農業部宣布啟動，農業部次長胡忠一表示，後續有日本群馬、熊本等六個縣接洽採購學童午餐鳳梨。

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接著香蕉、芒果、文旦、火龍果將銷日

率先銷往茨城縣的台灣鳳梨近三公噸，供應茨城縣內水戶市、石岡市、大子町市、笠間市、守谷市等五市町九十二所中小學校的三萬三千多名學童食用；作為日本學童午餐水果，後續還有台灣香蕉、芒果、文旦、火龍果銷日。

市長黃偉哲說，台南鳳梨供應日本校園營養午餐食材，彰顯兩個意涵，首先是物產的交流，讓日本學童品嘗到優質台南果品，從小認識並喜愛台灣水果，形成口碑，進而推廣至超市提高銷路；其次是五個日本茨城縣城市參與採購，以物產進一步拓展台南國際城市交流。

茨城縣笠間市台北辦事處長坪井勇樹也出席台灣鳳梨銷日，黃偉哲贈送六甲種植台南十六號月光米的「八田米」，感念八田與一技師興建烏山水庫、嘉南大圳對台南的貢獻，以及象徵台日友好。

透過物產交流 台灣水果在日形成口碑

坪井勇樹並由農糧署署長姚士源陪同參觀綠園牧場的冷凍鳳梨果品加工技術，擴大台灣水果在日本市場的多元應用與銷售機會。

胡忠一指出，為與日本進行食農教育及文化交流，農業部自二○一九起與日本茨城縣笠間市合作，提供台灣優質水果，作為日本中小學校學童營養午餐，今年已邁入第七年，由台灣鳳梨率先啟航。日本學童午餐採購台灣鳳梨，後續將再與群馬、熊本、岐阜、愛媛、山梨、栃木縣洽談，山梨、栃木縣甚至有農校學生來台交流農產加工，透過農產促進台日關係發展。

這次外銷日本的台灣鳳梨由聖元蔬果生產合作社供果，主要來自高雄、屏東、台南鳳梨。後續芒果、火龍果要看產量而定。

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