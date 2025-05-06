辦公兼客庄中心 北埔多功能新樓動土

北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心昨天動土，預計2027年底完工，圖為完工模擬圖。（北埔鄉公所提供）

2025/05/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所原位於老街區，在客委會等補助下，斥資總經費四．二五億元，於台三線旁新建北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，昨天動土，未來整合鄉公所及戶政辦公廳舍，並規劃設立客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，預計二○二七年底完工，將成為北埔地區行政、文化與社區交流的核心場域。

鄉長莊明增說，本工程總經費四．二五億元，其中客庄生活交流中心與托嬰空間、運動場館等設施，獲客委會核定約一．一三億餘元並補助九千五百多萬（佔八十四％），綜合行政大樓工程獲竹縣府補助四千萬元，戶政分攤二千多萬元，鄉公所分年編列自籌款二．六五億元。

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斥資4.25億 預計2027年底完工

客委會主委古秀妃表示，綜合大樓是座集社區交流、文化傳承、運動休閒、公共托育等功能於一體的「客庄生活交流中心」，相信未來能滿足各年齡層民眾需求，成為親子、老幼同樂的場域空間。

北埔鄉公所表示，基地面積大約一四二二．七坪，總樓地板面積一八四一坪，將興建地上三層建物，除了鄉公所辦公廳舍，地上一層另規劃戶政事務所、公共托育，二樓有鄉代會，一至二樓客庄生活交流中心，三樓設置樂活運動場館。

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