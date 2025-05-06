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    苗栗西山垃圾場活化 彭啟明︰全力以赴

    環境部長彭啟明（右起）、立委邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦等人了解西山垃圾場現況。（記者彭健禮攝）

    環境部長彭啟明（右起）、立委邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦等人了解西山垃圾場現況。（記者彭健禮攝）

    2025/05/06 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕地方稱西山垃圾場的苗栗市垃圾衛生掩埋場，垃圾量趨近飽和，近兩年兩度發生大火，市民怨聲載道。地方爭取活化再利用，行政院環境部長彭啟明昨前往考察，出身苗栗的他表示苗栗是他的家鄉，縣內各種環保設施資源，一定全力以赴。

    短期防火 中長期將掩埋物活化再處理

    苗栗市西山垃圾場啟用五十餘年，垃圾量趨近飽和，由於覆土困難，火災風險相對較高，前年十一月及去年七月間兩度發生大火，延燒多日才撲滅，濃煙也影響空氣品質，引發民怨。

    立委邱鎮軍於苗栗市長任內，提出爭取活化再利用，已獲環境部核定七百五十萬元規劃設計費，現由苗縣府環保局決標，委辦廠商正進行相關規劃設計等作業，待完成細部規劃設計審定後，再提出工程款補助申請。

    環境部評估促參方式 獎勵業者參與

    邱鎮軍安排立法院衛環委員會於昨天前往考察西山垃圾場，包括立委王正旭，彭啟明也率環境管理署長顏旭明等官員出席，了解未來活化再利用可行性。縣長鍾東錦及縣府環保局長陳華盛、苗栗市長余文忠及縣議員許櫻萍、張志宇等人也出席。

    彭啟明表示，環境部會全力協助，短期部分包括掩埋場火災加以預防；中長期部分，則是將長年的掩埋物加以調查後，加以活化再處理。

    此外，彭啟明也表示，應把垃圾當成資源來看待，未來苗縣府若有更好的場地及方法，環境部也會引進資源循環的產業概念，並評估以促參的方式獎勵業者參與，這也是環境部未來推動的目標。

    環保局規劃分期推動西山垃圾場活化，一至四期各預計活化七萬立方公尺的掩埋容量；第五期會再進行活化後掩埋場建置工程，並設廢水處理場，推估所需總經費約六．二億元。

    苗栗市西山垃圾場，垃圾量趨近飽和。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市西山垃圾場，垃圾量趨近飽和。 （記者彭健禮攝）

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