宜蘭人挺北宜高鐵 民團提7大缺失

民進黨宜蘭縣黨部、民代及地方鄉親昨前往環境部表達對高鐵延伸宜蘭的期盼。 （記者羅沛德攝）

2025/05/06 05:30

〔記者楊媛婷、蔡昀容／台北報導〕環境部昨舉行高鐵延伸宜蘭環評初審，民間團體與前交通部長賀陳旦認為該計畫可行性研究過少、北宜高鐵只比北宜直鐵快五分鐘，經費卻暴增二千三百億元等七大項重大缺失；民進黨立委陳俊宇以及多名在地議員、鄉長等率超過四百名鄉親支持此案，認為宜蘭人有爭取建設、區域發展平衡的權利。

比北宜直鐵快5分鐘 經費卻暴增

昨天正反雙方在環評會前各自舉行記者會先交鋒，反對方「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦，主張高鐵延伸宜蘭計畫存在七大重大缺失，批評未依法完成可行性研究就急促進入環評初審程序，評估邏輯扭曲、排除在地居民參與，嚴重侵害公益與程序正義。

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民團主張，交通部應暫停環評程序，重啟高鐵延伸宜蘭評估作業，並重啟完整可行性與替代方案評估，並指鐵道局違法失職，監院應立刻介入調查。

賀陳旦指出，全案程序不正義，明顯是為了想做，部會才補上可行性評估，也忽略台鐵成立公司後，穩定提供民眾通勤上學運輸服務角色，此案將讓台鐵大量流失乘客。

針對民團質疑缺失，鐵道局表示並非事實，其中被質疑「可行性研究僅十七頁」應指二○二四年階段性報告內含的可研專章，而非可研報告。「高鐵只比台鐵快五分鐘」應是指採穿越翡翠水庫集水區的直鐵方案比較，該案已不可行，恐生誤導。至於沿線農地使用、噪音振動與禁限建區等疑慮，已列環評重點項目。鐵道局後續亦將透過各管道與地方公開透明溝通。

立委：可讓更多青年返鄉發展

立委陳俊宇與多位宜蘭議員、鄉長等也率領鄉親支持高鐵延伸宜蘭案，表示北宜直鐵因涉及翡翠水庫集水區被認定不應開發，高鐵延伸宜蘭為可行之替代方案，強調宜蘭是東部門戶，高鐵延伸到宜蘭後，未來延伸到花東才有現實可行的基礎，若沒有宜蘭的節點，東部會持續被邊緣化，花東子弟返鄉路更漫長，也認為北宜高鐵通車後，會讓更多青年願意留宜蘭發展，回家的路也更快更安全。

高鐵延伸宜蘭案正反方意見

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