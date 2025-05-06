高鐵延伸宜蘭環評初審 須補充修正15項意見／鐵道局：近8成居民支持 環委：缺乏生態環境評估

高鐵延伸宜蘭路線圖

2025/05/06 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部昨舉行高鐵延伸宜蘭環評案，開發單位交通部鐵道局主張此案獲當地居民近八成支持，每小時最高可提供十二班次，可解決東部鐵路運輸一票難求問題；經逾六小時審議，環評委員提出十五項意見，要求補充修正後再審。

全長60.6公里 經費3600多億

環境部昨舉行「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」初審，支持與反對民眾聚集表達意見，計畫路線自高鐵南港站，經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，預計於宜蘭縣府東南側設站，並設置一座維修機廠，全長約六○．六公里，經費約三千六百多億元。

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鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭是為滿足運輸需求，但因台鐵東、西幹線列車路線重疊於樹林到七堵段，該段每小時單向僅能十列次，即使導入EMU3000列車，座位仍供不應求，需要新闢全新陸運廊帶。

每小時12班 帶動東部觀光

如果興建北宜高鐵，一小時可提供十二列次，台北到花蓮將從需時一百四十分鐘降為九十分鐘，再納入原每小時十列次台鐵，可大幅擴充運輸量能並帶動東部觀光，預計每年觀光收益達二百廿二億元。

環評委員指鐵道局資料著重經濟效益分析，卻缺乏生態環境效益分析，減碳效益評估缺乏客觀方法，六十公里路線有高達十座隧道工程，缺乏對生態的評估與因應對策。

環委也認為，從台北出發民眾不太可能搭高鐵到宜蘭後，再換乘台鐵到花蓮，難解決一票難求問題；鐵道局回應，台北往花東可能不會轉乘，但若是中南部民眾到花東，會利用高鐵轉乘，對整體軌道運量有優勢。

環委：說明會未提細部規劃

有親自參與宜蘭場公聽會環委認為，該開發案雖號稱近八成在地民眾支持，但舉行說明會時，鐵道局態度高傲，也未說明細部規劃，認為應再加開說明場次，也有環委呼應交通部前部長賀陳旦指該案可行性評估並不清楚說法，鐵道局長楊正君表示，可行性研究程序後續會公開說明。

楊正君表示，北宜直鐵可行性研究可回溯到二○一一年，經過多年仍無法推動，就是因受限樹林到七堵段班次限制，將無法完整利用北宜直鐵路線容量。

環評委員最後提出共十五項意見補件再審，包括此案與北宜直鐵關聯性、對集水區水質影響，還有高架橋對農地影響提出減輕措施，以及對部分區域噪音衝擊減輕評估等。

環境部5日舉行高鐵延伸宜蘭環評初審。 （記者羅沛德攝）

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