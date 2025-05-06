為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵延伸宜蘭環評初審 須補充修正15項意見／鐵道局：近8成居民支持 環委：缺乏生態環境評估

    高鐵延伸宜蘭路線圖

    高鐵延伸宜蘭路線圖

    2025/05/06 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部昨舉行高鐵延伸宜蘭環評案，開發單位交通部鐵道局主張此案獲當地居民近八成支持，每小時最高可提供十二班次，可解決東部鐵路運輸一票難求問題；經逾六小時審議，環評委員提出十五項意見，要求補充修正後再審。

    全長60.6公里 經費3600多億

    環境部昨舉行「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」初審，支持與反對民眾聚集表達意見，計畫路線自高鐵南港站，經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，預計於宜蘭縣府東南側設站，並設置一座維修機廠，全長約六○．六公里，經費約三千六百多億元。

    鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭是為滿足運輸需求，但因台鐵東、西幹線列車路線重疊於樹林到七堵段，該段每小時單向僅能十列次，即使導入EMU3000列車，座位仍供不應求，需要新闢全新陸運廊帶。

    每小時12班 帶動東部觀光

    如果興建北宜高鐵，一小時可提供十二列次，台北到花蓮將從需時一百四十分鐘降為九十分鐘，再納入原每小時十列次台鐵，可大幅擴充運輸量能並帶動東部觀光，預計每年觀光收益達二百廿二億元。

    環評委員指鐵道局資料著重經濟效益分析，卻缺乏生態環境效益分析，減碳效益評估缺乏客觀方法，六十公里路線有高達十座隧道工程，缺乏對生態的評估與因應對策。

    環委也認為，從台北出發民眾不太可能搭高鐵到宜蘭後，再換乘台鐵到花蓮，難解決一票難求問題；鐵道局回應，台北往花東可能不會轉乘，但若是中南部民眾到花東，會利用高鐵轉乘，對整體軌道運量有優勢。

    環委：說明會未提細部規劃

    有親自參與宜蘭場公聽會環委認為，該開發案雖號稱近八成在地民眾支持，但舉行說明會時，鐵道局態度高傲，也未說明細部規劃，認為應再加開說明場次，也有環委呼應交通部前部長賀陳旦指該案可行性評估並不清楚說法，鐵道局長楊正君表示，可行性研究程序後續會公開說明。

    楊正君表示，北宜直鐵可行性研究可回溯到二○一一年，經過多年仍無法推動，就是因受限樹林到七堵段班次限制，將無法完整利用北宜直鐵路線容量。

    環評委員最後提出共十五項意見補件再審，包括此案與北宜直鐵關聯性、對集水區水質影響，還有高架橋對農地影響提出減輕措施，以及對部分區域噪音衝擊減輕評估等。

    環境部5日舉行高鐵延伸宜蘭環評初審。 （記者羅沛德攝）

    環境部5日舉行高鐵延伸宜蘭環評初審。 （記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播