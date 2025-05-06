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    U-start入選名單公布 台科大護聲符App可防詐

    大同大學「眼護光芒，音樂想你」團隊，開發專為視障者設計的智能運動輔助設備，入選教育部U-start校園新創團隊。（教育部提供）

    大同大學「眼護光芒，音樂想你」團隊，開發專為視障者設計的智能運動輔助設備，入選教育部U-start校園新創團隊。（教育部提供）

    2025/05/06 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「U-start計畫」校園新創團隊入選名單昨公布，第一階段計卅六校、七十七隊脫穎而出，其中台灣科技大學「UniCALL DFNDR」團隊，以AI語音辨識及防護系統，製作出「護聲符」App，提供語音真偽性之即時偵測、判斷及防護，以三道防線偵測AI詐騙機率，確保聲音不被不法份子合成利用。

    36校、77隊進一階

    教育部青年署科長呂松青說明，十六年來已扶植一四一三組青年團隊成功實現創業夢想，並促成九九五家新創公司成立，各入選團隊可獲五十萬元及半年專業輔導，在完成公司行號設立後，可參加第二階段績優團隊選拔，再爭取百萬元創業獎金。

    聯合大學「再濕箱」團隊，以郵票背膠作為技術靈感，開發「再濕膠技術」，僅需在箱子黏著區簡單塗水，即可快速完成封箱，實現包裝與封箱一體化，可減少膠帶廢棄物，降低材料處理成本，提升紙箱回收率。

    此外，陽明交通大學「時間管理規劃本」團隊，推出「國高中生時間管理系統」，將筆記本結合線上課程，提升時間管理效率。

    而大同大學「眼護光芒，音樂想你」團隊，開發專為視障者設計的智能運動輔助設備，透過語音提示與感官刺激，改善視障者在運動時無法感知環境變化的困擾。

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