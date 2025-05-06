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    台鐵6/26大改點 調整386列次

    台鐵改點6月26日上路。（記者蔡昀容攝）

    台鐵改點6月26日上路。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/06 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕配合北迴線小清水溪橋改建及中部地區通勤站月台延長工程完工，台鐵將於六月廿六日大改點，共調整三八六列次，其中將近一半列次調整五分鐘以上，北部區間車運能提升四．四％，上午尖峰時段運能提升十．三％；中部區間車運能提升五．八％。

    近半列次調整5分鐘以上

    改點之後，西線方面，提升台北─台中直達車運能，七堵─彰化間每週六增開兩列次自強號。東線方面，台北─台東自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北往返花蓮的行駛時間，樹林─台東間增兩列次自強號。

    北部地區方面，基隆─新竹間廿二列次區間車，編組從八輛車廂改為十輛車廂，中壢─七堵間於上午尖峰時段增開一列次EMU九○○型區間車。

    中部地區方面，配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，十八列次區間車編組從八輛車廂改為十輛車廂；逢週六、日及例假日，七堵─彰化間兩列次區間快車延長行駛至新左營。

    台鐵公司副總經理劉雙火表示，北部運能需求高，因此由EMU九○○型電聯車服務。改點資訊九日起公告於台鐵官網及各車站。改點後列次，五月廿三日起開放團體訂票，廿九日起開放一般旅客訂票。

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