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    首頁　>　生活

    社維法初審 賣運輸、遊樂黃牛票 最重罰3萬

    立院昨初審通過社維法部分條文修正草案，轉售運輸、遊樂票券圖利者，最高可處3萬元以下罰鍰。圖為周杰倫演唱會一票難求，爆發黃牛亂象。（資料照）

    立院昨初審通過社維法部分條文修正草案，轉售運輸、遊樂票券圖利者，最高可處3萬元以下罰鍰。圖為周杰倫演唱會一票難求，爆發黃牛亂象。（資料照）

    2025/05/06 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過「社會秩序維護法部分條文修正草案」，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行一萬八千元以下提高到三萬元外，另噪音、跟蹤等社會問題，也分別調高現金罰鍰。

    針對黃牛票猖獗，立委高金素梅、羅廷瑋等人提案，擴大黃牛票範圍，除了非供自用購買運輸、遊樂票券外，另增加醫療、餐旅食宿、各式休閒及商品票券，而轉售圖利者，最高可處三萬元以下罰鍰。

    不過，內政部長劉世芳在逐條協商時指出，醫療、餐飲食宿等應分別由衛福部、交通部訂定專法，避免警政機關有太多行政裁量。因此最終初審條文明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行一萬八千元以下罰鍰，提高到三萬元以下罰鍰。

    噪音、跟蹤調高現金罰鍰

    另外，初審也通過民眾黨立院黨團、國民黨立委邱若華提案，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行六千元以下罰鍰，提高為一萬元；初審亦通過立委魯明哲、顏寬恒等人提案，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行三千元，提高為三萬元以下罰鍰。

    委員會也一併通過附帶決議，藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在「文化創意產業發展法」、「運動產業發展條例」訂有專款條文，並採刑事罰；至於其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關於兩個月內研議修法，以有效抑制黃牛。

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