預告期滿！日本牛肉全齡開放進口 上路無時間表

食藥署今年3月預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，昨預告期滿，實際上路沒有時程表。 （資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今年三月預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先僅限卅月齡以下牛隻的限制，開放日本全齡牛肉進口，昨預告期滿，目前收到四則意見，需要再綜整評估，食藥署長姜至剛表示，實際上路沒有時程表。

因為國際狂牛症疫情，台灣在二○○三年禁止美國、加拿大、日本等疫區國家輸入牛肉，直到二○一七年有條件解封，並陸續在二○二一、二○二三年放寬進口美、加的全齡牛肉，對日本牛肉則仍僅限進口卅月齡以下牛隻，但食藥署於今年三月四日預告修正相關草案，開放日本全齡牛肉輸入台灣。

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姜至剛昨再次說明，針對全面開放日本牛肉輸入台灣，審查程序已經完備，日本從二○○九年以後就未再出現狂牛症案例，並被世界動物衛生組織評定為風險可忽略的國家，且美、加、紐、澳、歐盟等超過卅個國家已開放日本全齡牛肉進口，進而預告修正草案。

收到4則意見 將再綜整評估

姜至剛也提到，考慮國人攝食風險評估結果，如果以最保守估計，每天食用風險最高的日本帶骨牛肉，在一億五千萬人中僅有一例新型庫賈氏病，強調都有為國人食安把關，但政策具體上路尚無時間表。

食藥署食品組長劉芳銘指出，預告期至昨天期滿，收到四則意見，主要是民眾對於安全的疑慮與消基會的反映，像是報告未在網上公告等，會綜整做進一步評估，再進行後續辦理。

據食藥署統計進口牛肉占比，二○二三年報驗前三大來源國以美國卅八％為大宗，日本排行第六名僅一％。

另外，國內二○一二年九月十一日開放萊劑殘留容許量於牛肌肉進口，截至今年四月底邊境報驗牛肉及牛雜共廿四萬九六○九批，檢出萊劑二四九三批，其中超標不合格六批均退運銷毀。同時間抽驗市售進口及國產牛肉產品六一四一件乙型受體素（含萊劑），僅一件美國冷藏牛腱檢出萊劑○．○二ppm（百萬分之一濃度）不符規定。

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