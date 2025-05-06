食藥署：進口合格萊豬 不會公布流向／署長：依法行政 不會提高合格業者邊境查驗抽批比例

衛福部食藥署召開記者會說明進口豬腳檢出微量萊克多巴胺，署長姜至剛（右二）表示，要緊盯的是不合格的業者，對於合格業者不會提高邊境查驗抽批比例，也不會公布流向。（記者陳逸寬攝）

2025/05/06 05:30

〔記者林惠琴、謝君臨／台北報導〕近期澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺（萊劑），為我國進口豬肉首度檢出萊劑，儘管符合規定數值，但業者昨天致歉並說明採購時要求供應廠提供零萊劑產品，將整批銷毀；食藥署長姜至剛則親上火線說明，尊重業者致歉行為，但對於合格業者不會提高邊境查驗抽批比例，也不會公布流向，要緊盯的是不合格者。

澳洲豬腳驗出萊劑 業者銷毀致歉

姜至剛表示，二○二一年起開放萊豬進口，對豬隻各部位訂有萊劑殘留容許量，截至今年四月底邊境報驗豬肉及豬雜共二萬五四六六批，一批檢出萊劑，但在標準值內；同時間抽驗市售進口及國產豬肉產品一萬八五○一件乙型受體素（含萊劑），結果皆合格。

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姜至剛指出，政府管制政策以食安優先為前提，經科學分析、膳食風險評估、參考國際作法訂出容許值，這個標準每日吃、一輩子吃都不會超標。此次澳洲豬檢出萊劑○．○○一ppm（百萬分之一濃度），已經過複驗，在殘留容許值○．○一之內而放行。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，目前進口豬肉邊境查驗採取一般抽批，以二％至十％比例檢驗，若不合格者會提高抽批比例。

政府要緊盯的是不合格業者

被問及此次澳洲豬檢出萊劑，是否加強邊境抽批或公布流向時，姜至剛強調，要緊盯的是不合格的業者，政府須依法行政，未違規業者卻被公布有點怪怪的。

不過，此次進口澳洲萊豬的品田國際農畜股份公司發出聲明，強調雖在合格範圍內，但對社會大眾造成疑慮與不安深感自責，會自行多方送驗掌握確實實據，再與國外廠商討論賠償與銷毀事宜。

業者也強調，採購時已明確要求供應廠提供零檢出萊劑產品，在尚未釐清與國外廠商的責任歸屬之前，不會對該批貨品進行販售、分裝或銷毀等處置行為。姜至剛指出，這是一個合格標準的產品，但尊重業者致歉行為。

至於外界憂心標示不實恐造成民眾吃下萊豬，食藥署副署長林金富強調，二○二一年至今年三月，專案查核豬肉相關標示約卅萬件，一一一件不合格共裁處三五二萬元，均有把關。

對此，立法院民進黨團昨表示，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，而依循國際標準，台灣做到資訊公開透明及逐批嚴謹查驗，希望安定社會，期盼食安問題回到專業與科學。

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