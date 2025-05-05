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    首頁　>　生活

    個資外洩 環南攤商被詐騙逾2千萬

    2025/05/05 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕作為台北市攤商數最多的環南市場歷經多年改建，今年三月初試營運期間卻遭爆有詐騙集團竊取攤商個資，並標榜保證獲利投資靈骨塔，騙走雞肉商與菜販逾兩千萬積蓄。刑事局詐欺犯罪防制中心金融研析股股長洪丞奇示警，有從事靈骨塔詐騙的犯嫌，把整齣騙局包裝成民事交易糾紛，警方獲報後若未對案件結構深入查辦，恐難以成立詐欺罪。

    主謀蔡男已非首次詐欺，從去年至今年間將觸角伸入環南市場，堅稱保證獲利向菜販及肉商推銷投資靈骨塔，騙走逾兩千萬積蓄，犯後為規避資金追查，甚至將親人的帳戶當人頭使用。

    市場處︰提醒注意推銷投資

    環南市場自治會長林勝東接受電訪時回應，蔡男可能從不明管道竊取攤商個資實施詐騙。

    針對攤商資料外流事件，台北市場處回應均依《個人資料保護法》及其施行細則使用攤商個人資料，事發後已於環南市場透過廣播方式，提醒攤商及消費者對於陌生推銷投資應提高警覺。

    洪丞奇也表示，從事靈骨塔詐欺犯多具幫派背景，不法取得未上市的股票名單後，佯裝當初股票公司的第三方聲稱可協助追回損失，讓被害人落入以「股票換購靈骨塔位」為名的陷阱，有犯嫌甚至把整齣騙局包裝成民事交易糾紛，警方獲報後若未對案件結構深入查辦，恐怕難以成立詐欺罪。

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