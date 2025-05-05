北市「公營當鋪」 黃金質借逾9成

2025/05/05 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國際金價攀升，捨不得將手邊黃金賣出，又需要資金周轉，「公營當鋪」台北市政府動產質借處質借品項中，黃金質借件數近六萬件，超過總質借品項九成；動質處表示，質借對象以不具備銀行授信特徵的家庭主婦、小生意業者或待業民眾有短期資金需求，黃金質借金額在今年四月調高為每兩七萬四千元，達歷史新高。

北市動質處是少數由公部門直營的當舖，處長林昆華表示，目的是協助民眾緊急資金需求周轉，避免弱勢族群陷入高利貸的地下錢莊陷阱，質借月利率一般民眾約○．六八％、台北市民○．六二％、弱勢族群○．三六％，市民及弱勢族群客戶佔整體客戶四五％。

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動質處統計，去年受理四萬八八五三人次質借，共六萬五千多件，以黃金共五萬九千多件佔九○．七六％最多，其次為鑽飾、裸鑽；林昆華說，現在常有民眾拿鑽飾、高級手錶、機車、3C產品來質借，以家管、做小生意跟待業者為前三名，多因不具備銀行授信特徵，較難從銀行借到錢，平均每人借款金額約八．六萬元，多為小額及短期資金需求。

動質處說明，今年三月開始收質自行車，質借品項共九項；因應黃金價格攀升，四月十六日起，黃金質借金額從每兩七萬元調升為七萬四千元。多數來質借的民眾都會來贖回去，若未依規定繳利息六個月，會再延六個月，相較民間六個月未繳息，僅再給五天期限寬鬆，流當率約一至二％。

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