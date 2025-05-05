公館圓環提前拆 車行地下道暑假封填

北市府拆除公館圓環計畫，車行地下道將提前在暑假封填，預計整體工程明年農曆年前完成。 （資料照）

2025/05/05 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府原定九月啟動拆除公館圓環計畫，經評估交通影響及去年啟用的原水管可穩定支援公館淨水場水源，決定廢棄圓環下方直徑二○○○毫米原水管，大幅降低工程難度，副市長李四川表示，車行地下道將提前在暑假封填，路型設計已委託顧問公司規劃，預計六月底前定案後召開地方說明會，整體工程將在明年農曆年前完成。

廢棄下方原水管 降低工程難度

公館圓環拆除討論已久，最大困難在於圓環下方供水公館淨水場直徑二○○○毫米的原水管無法遷移；台北市長蔣萬安今年三月底拍板拆除公館圓環後，工程單位研議將圓環下方的車行地下道填平，原水管下降高度，圓環回復為正交路口。配合路型設計，工程將分三階段進行，九月月啟動水管調降作業，明年春節前封填地下道，明年八月前路型調整完成。

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將開說明會 估明年農曆年前完工

李四川指出，跨局處的工程小組會議研議，台北自來水事業處重新盤點供水系統，去年六月啟用的翡翠原水管可穩定支援公館淨水場，原來已年代久遠的原水管決定廢棄，如此一來，將大幅降低施工的難度；預計六月廿八日進場準備施作，利用車流較少且不影響學生上學的暑假進行地下道封填，工期約一個月，八月就可以填平。

李四川表示，填平後的路口路型已委託顧問公司規劃設計，預計六月底前全部定案後，展開地方說明會，與地方民眾、民意代表等進行溝通。

北水處說明，公館圓環下方的原水管是從長興淨水場供水給公館淨水場，若廢棄使用，調度其他管徑水管支援，每天仍有八萬噸差額；過去直潭淨水廠使用南勢溪水，一旦暴雨及颱風造成溪水濁度升高，就不足以支援公館淨水場。去年六月翡翠原水管完工後，有了穩定的水源，經評估可以用跨場、跨區域的水源調度，降低交通衝擊的社會成本。

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