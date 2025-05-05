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    《新北2026 戰將較勁》慶祝母親節 蘇巧慧、劉和然比人氣

    2025/05/05 05:30

    〔記者董冠怡、俞肇福、陳奕劭／新北報導〕溫馨的母親節即將到來，有意參選下屆新北市長的三位熱門人選，昨天都參與母親節活動。民進黨籍立委蘇巧慧舉辦「牽阿母ㄟ手—樹林區母親節感恩音樂會」，邀請樹林薩克斯風樂團演出並發送康乃馨；國民黨籍副市長劉和然參加汐止區慈聖佛堂的母親節慶祝活動，祝福所有母親「吃得健康，活得快樂」；民眾黨主席黃國昌到蘆洲區、新莊區發放康乃馨肥皂花。

    劉和然昨天代表新北市長侯友宜，到慈聖佛堂致贈匾額並參加母親節慶祝活動；他並說，汐止鄉親期盼二十多年的捷運建設，汐止東湖線已動工，基隆捷運十五公里有七公里在汐止，都由新北市府負責，會全力推動並儘早完成。

    蘇巧慧昨天舉辦「牽阿母ㄟ手—樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，吸引數百位親子參加，她發送康乃馨，獲得許多民眾加油打氣；她說，在國會有表現，在地方也有成績，地方大小事都用心服務到位，她會做好各項為民服務的工作。

    黃國昌昨天前往蘆洲區保和宮參香祈福、發放康乃馨肥皂花，隨後再到新莊區出席市黨部舉辦的模範母親表揚；媒體詢問他是否決定參選新北市長？他表示，新北本來就是他的責任區，會擴大服務量能，不需有過多的政治聯想。

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