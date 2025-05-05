「台灣最強桌球阿嬤」盧碧春 拚雙北世壯運摘金

「台灣最強桌球阿嬤」盧碧春正在備戰雙北世壯運，她希望能為台灣奪下金牌。（新北市體育局提供）

2025/05/05 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會將於五月十七日開幕，有「台灣最強桌球阿嬤」之譽的六旬帕運國手盧碧春，將再披戰袍出賽且志在奪金；新北市府體育局長洪玉玲說，盧碧春用實際行動告訴大家，運動絕非年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的事，盧碧春就是運動精神最佳代言人！

盧碧春表示，起初只是陪丈夫參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅族打得熱血又開心，「突然覺得或許我也可以！」沒想到一打就是十幾年，用球拍打出人生的另一條路。

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盧碧春也用心推動傳承，希望陪伴更多的身障選手打桌球，她說，「只要有人想打球，我願意陪他們練下去，這份精神不能中斷！」

洪玉玲表示，有小兒麻痺的盧碧春從完全不會打桌球，到三年內奪下全國冠軍、二○一八年在亞洲運動會擊敗強敵摘銀，被譽為「台灣最強桌球阿嬤」，目前積極備戰世壯運，並希望能為台灣奪下金牌，市府持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信心。

另外，響應世壯運，新北市立淡水古蹟博物館（簡稱淡古）攜手淡江高中，推出「百年老派運動會」導覽行程，參觀淡江高中百年體育館、滬尾小學校禮堂及「淡水稅關五十會特展」，融合在地古蹟與體育歷史，在五月舉行四場次，每場次限廿五人，今天中午十二點開放免費報名，額滿為止，活動詳情與報名資訊到淡古官網查詢。

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