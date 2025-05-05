宜蘭太平山聯外道崩塌 全區延至5/9開放

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線七公里處，四月三十日發生路基流失，經過搶修後要延至五月九日才會開放通行。（林保署宜蘭分署提供）

2025/05/05 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的聯外山路「宜專一線」七公里處，四月三十日發生路基大規模流失，路面出現長十五公尺、深達十多層樓高的巨大「天坑」，事發後已緊急封路，原訂明（六）日重新開放，但因山區降雨且即將進入梅雨季，必須再做安全評估，延期至九日才會開放通行。

宜專一線塌陷 深達10餘層樓

四月三十日事發當時，太平山遊樂區的委外監測團隊上山巡檢時聽到轟然巨響，園方獲報後派員查看，發現宜專一線七公里處的外側車道塌陷十五公尺長、深度約十多層樓高，立即疏散園區內六百多名遊客下山，由於塌陷處持續擴大，已禁止車輛通行。

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近梅雨季 初期僅開放小客車

林業及自然保育署宜蘭分署昨天指出，工作人員已在路面塌陷處架設鋼軌，今天邀請專家會勘，原訂明天單線雙向通行，考量山區近日降雨且梅雨季節快到了，塌陷處仍有安全疑慮，通車期程將延到九日上午八點，初期僅供小客車行駛，大客車仍禁行，國光客運也同步停駛，後續視修復進度及道路安全狀況再公布大客車的通行時間。

鳩之澤溫泉未禁行 照常營業

宜專一線路基流失地點在七公里處，太平山遊樂區遊憩據點的鳩之澤溫泉位於四．一公里處，行車不受影響，仍照常營業，在七公里處交管期間，遊樂區入園門票及停車費均打五折，遊客仍然可到鳩之澤溫泉走步道、泡湯、煮溫泉蛋，餐廳也照常供餐，相關訊息可到太平山國家森林遊樂區入口網站查詢。

每年四、五月是太平山遊樂區的旅遊淡季，平日一天的入園人數近一千人次，例假日約一千五百到二千人次，林保署宜蘭分署表示，等宜專一線七公里處的路基做好補強措施後，確保安全無虞再開放遊客上山。

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