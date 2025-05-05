「法官畫家」義賣畫作 助偏鄉學童閱讀

「法官畫家」郭豫珍（右三）昨天與夫婿監察院前副祕書長劉文仕（右一）攜手出席捐贈活動，響應台灣偏鄉兒童教育基金會「開心閱讀．快樂表達」計畫。 （記者丁偉杰攝）

2025/05/05 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣偏鄉兒童教育基金會推動「開心閱讀．快樂表達」計畫，以撥發獎金方式激勵偏鄉小學生對課外書表達讀後心得，提昇閱讀力與口語能力，近兩年來已有卅所學校加入行列。有「法官畫家」稱號的高等法院法官郭豫珍近幾年透過舉辦畫展，累計公益捐款近千萬元，昨天捐出三幅油畫義賣作品所得六十萬元響應計畫。

郭豫珍在繁忙的司法官工作外，後來又考上師大美術研究所碩士專班，其作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「法官畫家」美譽。

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郭豫珍的夫婿監察院前副祕書長劉文仕目前擔任台灣偏鄉兒童教育基金會董事，昨天夫妻倆攜手出席捐贈儀式，與會包括贊助錄製計畫影片的禎祥教育基金會代表禎祥食品副總經理莊志成，阿里山鄉山美國小校長洪榮正、東石鄉網寮國小校長王伯安、新港鄉復興國小校長黃美智分享推動成果，其中網寮國小更榮獲教育部今年度「閱讀磐石學校」殊榮。

郭豫珍說，希望藉由此計畫及捐贈響應，導引偏鄉小朋友人生奮鬥方向，長大後朝興趣發展，也歡迎加入法官行列，期許將來有人，因為此計畫達成人生目標。

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