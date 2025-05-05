布袋「好美保安林」種樹護生態 戴資穎助陣

擔任中華電信永續大使的戴資穎昨到嘉義布袋好美保安林種樹，響應環境永續。（記者王善嬿攝）

2025/05/05 05:30

在秘境「美漾森林」種下1800株台灣海桐、海棗等樹種

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮「好美保安林」擁有貌似阿里山水漾森林景觀特色，而有「美漾森林」美稱，成為秘境景點。為響應生態保育與減碳永續發展，林業署嘉義分署攜手中華電信在全台各地投入八年十五萬棵樹造林計畫，今年邁入第三年，昨天首度在好美保安林種植耐風、耐旱的台灣海桐、台灣海棗等本土海岸樹種共一八○○株，強化濕地生態系統。

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戴盼綠化減碳 為環境永續盡心力

這一八○○株本土海岸樹種由中華電信認養種植，昨天舉行植樹活動，邀請台灣首位世界羽球球后、中華電信永續發展傳播大使戴資穎與企業志工、社區居民及好美國小師生共同植樹，展現守護生態決心。

戴資穎說，近年參加造林活動，發現台灣好多很美的地方，盼藉由綠化減碳，為環境永續盡一份心力。

林業署副署長張岱表示，好美保安林為布袋地區重要的綠色屏障，可防止海岸風砂及鹽霧侵襲，好美里社區自發性推動築籬擋砂多年，林業署採用兼具滯洪功效的開溝築堤工法，種植木麻黃等防風、耐淹樹種，復育低窪濕地環境，提高保安林生態韌性，並形成獨特「美漾森林」景觀。

中華電信與林業署造林計畫第三年

中華電信董事長簡志誠說，中華電信與林業署合作在全台各地投入八年十五萬棵樹造林計畫，今年邁入第三年，迄今造林面積三八．一四公頃，超過七萬七一三九棵樹木；中華電信與社區合作復育造林，以行動減碳護地球，期盼很快達到目標。

參與社區居民說，保安林的復育將讓家園變得更美，更有生命力，未來希望吸引更多遊客到訪。

雲嘉南濱海國家風景區管理處擬在好美保安林設腳踏車服務站，張岱說，林業署也將在周邊打造環狀步道，盼吸引更多遊客，發展生態旅遊。

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