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    泳將吳兆騏奪4金 外公辦30桌請客

    吳兆騏（中）勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀（左二）欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）

    吳兆騏（中）勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀（左二）欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕勇奪二○二五年世界中學生U15運動會（世中運）游泳項目四金一銅佳績的十五歲台灣小將吳兆騏是「雲林外孫」，他的外公吳嘉謀為慶賀孫子為台灣爭光，昨天在水林鄉蘇秦村老家的聚保宮廟埕席開卅桌，廣邀村民呷辦桌逗熱鬧，場面熱鬧歡愉。

    世中運上月在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，台南市籍好手吳兆騏為台灣與奈及利亞混血，就讀台南市忠孝國中三年級，他在世中運賽事，先奪得一百公尺仰式銅牌，後來接連在五十公尺仰式、蝶式、自由式、一百公尺自由式囊括四面金牌，為台爭光。

    吳兆騏亮眼成績傳回雲林縣，鄉親同感榮耀，昨天住在水林鄉蘇秦村的外公吳嘉謀在聚保宮廟埕席開卅桌，廣邀村民呷辦桌慶祝，吳兆騏與父母親也特地回來參與，場面熱絡。

    吳兆騏說，今年他首度入選國手代表台灣出賽，備賽過程因節食，致血糖太低昏厥，頭部不慎撞擊而腦震盪，擔心正式比賽受影響，經評估後無大礙，在此期間抱持著「當經驗就好」想法應戰，結果取得佳績，出乎意料之外，將持續精進泳技，後續朝著能夠代表國家參加亞運為主要目標。

    吳嘉謀說，原本向孫子開玩笑稱「若拿獎，將要辦桌」，想不到真的得獎，因此辦桌邀鄉親同樂。

    吳媽吳怡靜說，兆騏回台後，隨即參加全國中等學校運動會奪得佳績，將十二萬元獎金送給她當母親節禮物，讓她備感窩心；吳爸雷天浩以兒子為傲，勉勵兒子努力加油。

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