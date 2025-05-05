台南百歲吳王連照 獲選「慈暉媽媽」

來自安南區的百歲人瑞吳王連照（前排左三）獲南市「慈暉媽媽」表揚，家族以辦喜事的心情，共有30名成員出席，聲勢浩大。 （記者蔡文居攝）

2025/05/05 05:30

今年模範母親最年長者 家族30成員陪同出席表揚

〔記者蔡文居／台南報導〕提前慶祝母親節，感謝所有為家庭、社會付出心力的母親，台南市昨天舉辦「母愛光輝．馨光閃閃」母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲表揚南市五十七位模範母親代表，其中，來自安南區的百歲人瑞吳王連照獲「慈暉媽媽」表揚，家族以辦喜事的心情，共有卅名成員出席，聲勢浩大。

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養生之道：不忌口、肉菜均衡吃

吳王連照是這次南市模範母親最年長者，市府特別邀請她與黃偉哲等人一起為典禮揭開序幕。吳王連照住安南區海尾寮，育有三子二女，身體仍相當硬朗，生活還能自理。她說，平常的養生之道，就是什麼都吃 ，肉菜都均衡吃，每天維持要走路的習慣。

她的長子吳木全說，媽媽已經當曾祖母了，第五代預計年底出生，家族有卅人陪同母親出席表揚，一起慶祝母親節。她母親牙口很好，最喜歡吃甘蔗和花生，儘管已百歲高齡，啃甘蔗、哺土豆仍難不倒她。

育有3子2女 生活還能自理

包括前南市副市長許育典的母親廖綿、社會局副局長葉誌明的母親葉許伴、民政局長姜淋煌的姐姐呂姜秋月也分別獲選為「慈暉媽媽」，他們也陪同上台領獎。社會局主辦表揚活動，葉誌明在事前低調，保密到家，直到陪同母親上台接受表揚才曝光，引來現場社會局同仁一陣歡呼祝賀。

黃偉哲表示，很高興看到許多三代甚至四代的大家庭前來共襄盛舉，祝福台南市媽媽們母親節快樂，母親節之外也都天天開心。

慶祝母親節 表揚57位模範母親

南市模範母親表揚獎項有五大類，包含替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜／媽媽）；獨立養育子女，自強不息的「自強媽媽」；以及教養子女健全發展，鼓勵子女回饋、貢獻社會的「慈暉媽媽」，計有五十七人得獎。

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