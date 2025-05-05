為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《新竹》敬老愛心卡搭小黃 竹縣今增1車隊

    新竹縣提升「小黃」服務敬老、愛心卡卡友的量能，派遺車隊今天起再「+1」，全縣將有二五一九輛計程車簽約參與這項服務。（擷取自竹縣府官網）

    新竹縣提升「小黃」服務敬老、愛心卡卡友的量能，派遺車隊今天起再「+1」，全縣將有二五一九輛計程車簽約參與這項服務。（擷取自竹縣府官網）

    2025/05/05 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣敬老愛心卡的卡友們從今天起，想要持卡搭小黃，可以選擇的車隊再添一支！大文山衛星派遣車隊也加入竹縣敬老愛心計程車服務陣容，使得這項服務的簽約小黃車輛總數達到二五一九輛，讓有需要的鄉親能更便利叫車。

    縣府原簽約合作的四大車隊分別是台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊以及第一中華衛星大車隊，專門提供縣內長輩、行動不便鄉親可以持卡搭乘，獲得補助到處「趴趴走」。

    縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣敬老、愛心卡每月補助五百點，給依法符合一定年齡資格的長輩或身心障礙鄉親搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車，也可用於運動健身。

    二○二二年九月開放敬老愛心卡也能搭計程車後，首月就有一五七七人次搭乘，到今年三月搭乘人次已經高達一萬六五六三人次，成長十倍，今天起新增「大文山衛星派遺車隊」加入敬老愛心計程車隊，以提升服務量能。

    陳欣怡說，敬老愛心計程車搭乘要點是上、下車地點之一必須在桃竹竹苗區域，單趟最多補助敬老愛心卡一百點（元），且補助金額高於六都，持卡者搭乘國內大眾運輸工具則有半價優待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播