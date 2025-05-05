《新竹》敬老愛心卡搭小黃 竹縣今增1車隊

新竹縣提升「小黃」服務敬老、愛心卡卡友的量能，派遺車隊今天起再「+1」，全縣將有二五一九輛計程車簽約參與這項服務。（擷取自竹縣府官網）

2025/05/05 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣敬老愛心卡的卡友們從今天起，想要持卡搭小黃，可以選擇的車隊再添一支！大文山衛星派遣車隊也加入竹縣敬老愛心計程車服務陣容，使得這項服務的簽約小黃車輛總數達到二五一九輛，讓有需要的鄉親能更便利叫車。

縣府原簽約合作的四大車隊分別是台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊以及第一中華衛星大車隊，專門提供縣內長輩、行動不便鄉親可以持卡搭乘，獲得補助到處「趴趴走」。

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縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣敬老、愛心卡每月補助五百點，給依法符合一定年齡資格的長輩或身心障礙鄉親搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車，也可用於運動健身。

二○二二年九月開放敬老愛心卡也能搭計程車後，首月就有一五七七人次搭乘，到今年三月搭乘人次已經高達一萬六五六三人次，成長十倍，今天起新增「大文山衛星派遺車隊」加入敬老愛心計程車隊，以提升服務量能。

陳欣怡說，敬老愛心計程車搭乘要點是上、下車地點之一必須在桃竹竹苗區域，單趟最多補助敬老愛心卡一百點（元），且補助金額高於六都，持卡者搭乘國內大眾運輸工具則有半價優待。

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