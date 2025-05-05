《苗栗》抓丟菸蒂獎金提高 1人檢舉630件、賺12萬

2025/05/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府配合環境部推行「菸蒂不落地」，修正獎勵辦法，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例由十％提高為廿％，去年底公告施行。縣府環保局統計，今年一到四月受理亂丟菸蒂一千一百四十九件，較去年同期四十三件暴增近廿七倍，其中有一人在國道三號西湖服務區就檢舉六百卅件，換算可進帳十二萬餘元。

苗栗縣檢舉違反「廢棄物清理法」獎金曾高達實收罰鍰的五十％，受理類型以檢舉亂丟菸蒂為最大宗，每年案件超過一萬件，甚至有檢舉人靠此年收入破百萬元，但也衍生「搶地盤」糾紛等亂象。縣府二○二一年十一月參考其他縣市將檢舉獎金調降為十％，件數因此大縮水。

請繼續往下閱讀...

不過，環境部長彭啟明上任後推行「菸蒂不落地」，苗縣環保局再度修正獎勵辦法，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例提高為廿％，於去年十二月十一日公告施行。

環保局統計，今年一到四月受理檢舉亂丟菸蒂件數達一千一百四十九件，較去年同期四十三件暴增近廿七倍；有單一檢舉人在國道三號西湖服務區就檢舉了六百三十件，若經審查成案，以每件裁罰一千二百元，扣除廿％稅金，共可進帳十二萬九百六十元獎金。

環保局表示，除亂丟菸蒂獎金提高，亂丟垃圾包比例更提高為罰鍰五十％，每件最高三千元，但今年一到四月僅受理七件，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同打擊街頭亂丟垃圾包。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法