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    高市減碳輔導團 協助取得優惠稅率

    環保局首創「自主減量計畫輔導團」，引進專家學者入廠協助減碳。（記者陳文嬋攝）

    環保局首創「自主減量計畫輔導團」，引進專家學者入廠協助減碳。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市溫室氣體年淨排放量全國最高，一○五家製造業明年須繳納碳費，環保局要求產業訂定減碳目標，更首創「自主減量計畫輔導團」，引進專家學者入廠協助減碳，初估二○三○年可減碳四六七萬噸。

    高雄市是製造業的重鎮，一年溫室氣體淨排放量四九五二萬公噸，以工業排放占八，共有一○五製造業須繳納碳費，涵蓋鋼鐵、石化、電子等大廠。

    明年排放達二．五萬噸以上電力、燃氣供應及製造業，必須依據今年的排放量，繳納碳費每噸三百元，環境部提出二項優惠費率機制，鼓勵企業今年六月底前提出「自主減量計畫」並達標，可申請優惠費率。

    高雄市環保局協助企業轉型，從能力建構、法規釋疑、進場輔導三方面著手，已舉辦七場碳費課程、法規說明會及減碳方案技術會議。環保局更首創「自主減量計畫輔導團」，由業界專家、技師、學者組成，深入廠區提供一對一協助。

    環保局說，目前已輔導日月光、李長榮、海光、台達電等二十家企業，協助規劃減碳措施、撰寫計畫書；在碳費制度實施前，已要求產業訂定減碳目標，超過七成企業已提出，二○三○年目標減碳四六七萬噸。

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