走訪505處餐廳 高市警勸客勿酒駕

高市警取締酒駕進餐廳勸客吸睛，勸遍505處連酒促小姐都側目，成效不錯。（記者黃良傑攝）

2025/05/05 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方曾在餐廳附近路檢查酒駕效果雖好，但易引發民眾誤解拚績效，決定溯源走進餐廳、KTV宣導「酒後不開車」，全力勸阻客人勿酒駕，統計今年一至四月底，警方已到過逾五百處飲酒場所宣導喝酒不開車。

警察局交通大隊指出，經統計高雄市近三年酒駕交通事故案件，自二○二二年年受傷七五一人，逐年下降至去年六五○人，減少一○一人，下降幅度達十三．四％；死亡人數自二○二二年死亡廿五人，逐年下降至去年死亡九人，減少十六人，下降幅度達六十四％，顯見警方的作為已有成效。

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為進一步突破防制酒駕案件成效，高市警局決定走進飲酒場所宣導，向餐飲、酒店及KTV等業者宣導善盡社會責任，務必提供代叫計程車及代駕服務，同時也提醒在場客人，不可酒後開車，因為酒後駕車會讓駕駛人情緒亢奮、判斷力變差、手腳反應不靈活、誤踩油門或煞車，甚至出現視覺模糊、距離感錯誤等情況。

高市警方的積極作為引來酒客們側目，確實達到提醒、嚇阻作用，儘管喝酒興致被打斷，多數酒客的配合度很高，肯定警方主動出擊。今年一至四月底，員警已到過五○五處飲酒場所宣導；大隊長黃元民表示，酒駕不僅危害自身安全，更可能奪走無辜生命，造成無法挽回的悲劇。

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