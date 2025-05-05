為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    走訪505處餐廳 高市警勸客勿酒駕

    高市警取締酒駕進餐廳勸客吸睛，勸遍505處連酒促小姐都側目，成效不錯。（記者黃良傑攝）

    高市警取締酒駕進餐廳勸客吸睛，勸遍505處連酒促小姐都側目，成效不錯。（記者黃良傑攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方曾在餐廳附近路檢查酒駕效果雖好，但易引發民眾誤解拚績效，決定溯源走進餐廳、KTV宣導「酒後不開車」，全力勸阻客人勿酒駕，統計今年一至四月底，警方已到過逾五百處飲酒場所宣導喝酒不開車。

    警察局交通大隊指出，經統計高雄市近三年酒駕交通事故案件，自二○二二年年受傷七五一人，逐年下降至去年六五○人，減少一○一人，下降幅度達十三．四％；死亡人數自二○二二年死亡廿五人，逐年下降至去年死亡九人，減少十六人，下降幅度達六十四％，顯見警方的作為已有成效。

    為進一步突破防制酒駕案件成效，高市警局決定走進飲酒場所宣導，向餐飲、酒店及KTV等業者宣導善盡社會責任，務必提供代叫計程車及代駕服務，同時也提醒在場客人，不可酒後開車，因為酒後駕車會讓駕駛人情緒亢奮、判斷力變差、手腳反應不靈活、誤踩油門或煞車，甚至出現視覺模糊、距離感錯誤等情況。

    高市警方的積極作為引來酒客們側目，確實達到提醒、嚇阻作用，儘管喝酒興致被打斷，多數酒客的配合度很高，肯定警方主動出擊。今年一至四月底，員警已到過五○五處飲酒場所宣導；大隊長黃元民表示，酒駕不僅危害自身安全，更可能奪走無辜生命，造成無法挽回的悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播