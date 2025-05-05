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    台東智創機器人競賽 75隊熱血開戰

    台東縣政府昨天在大王國中舉辦「台東智創機器人競賽」。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府昨天在大王國中舉辦「台東智創機器人競賽」。（記者黃明堂攝）

    2025/05/05 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府與高雄扶輪社、台東大學昨天在大王國中合辦「二○二五台東智創機器人競賽」，吸引全縣各國民中小學七十五隊伍報名。教育處長蔡美瑤到場為參賽學生加油，期盼透過競技，激發學子創新思維與團隊合作，推廣STEAM教育模式，提升科技教育能量。

    活動由三間國小表演「舞動科技，創新未來」機器人舞蹈，接著安排「五星連珠，旗開得勝」橋段，由蔡美瑤等人共同操作手臂機器人，點亮五座燈塔，象徵科技教育的光芒照亮未來，蔡美瑤頒贈感謝狀予高雄扶輪社。

    競賽主要項目為「機器人奪標攻防賽」，分為四個競賽場地，採雙敗淘汰制，每回合比賽五分鐘，參賽隊伍運用射擊機器人與手臂機器人，賽場上進行戰略的攻防，爭取最高分數。競賽採雙敗淘汰制，經過初賽、複賽，選出前十六名隊伍競逐冠軍。

    蔡美瑤表示，智慧科技是全球教育發展趨勢，台東近年積極推動科技教育、建置校園智慧學習環境，透過課程，縮短城鄉數位落差，讓學生從小培養科技應用與創新解決問題能力。此次競賽是學生展示學習成果的舞台，是台東科技教育發展的重要里程碑，透過競賽讓學生投入科技學習，培養未來科技人才。

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