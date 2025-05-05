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    中市頒榮譽獎章 作家楊双子︰我主張台灣獨立

    作家楊双子近日獲台中市政府頒發榮譽獎章，楊双子致詞最後用台語說出「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」。（中市文化局提供）

    作家楊双子近日獲台中市政府頒發榮譽獎章，楊双子致詞最後用台語說出「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」。（中市文化局提供）

    2025/05/05 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕中興大學校友楊双子去年底以《臺灣漫遊錄》榮獲第七十五屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，成為台灣第一位獲此殊榮的創作者，台中市府近日在楊双子的母校中興大學舉辦榮譽獎章頒贈儀式，楊双子當天致詞最後用台語說出「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」，「我會持續書寫，為我那小小多山的國家」，讓聽者為之動容。

    楊双子當天在致詞時說，誰才是台灣人呢？她認為，真正核心的關鍵並不是種族與血緣，不是先來後到，而是對台灣這塊土地的認同。只要是對台灣這塊土地有所認同，並且決定跟台灣這塊土地一起走向未來的人，就是台灣人。

    楊双子透露，她出身台中烏日成功嶺山腳下的成功眷村，家族是兩百多年前來台的移墾漢人，身世具有時代複雜性，而市長盧秀燕與她是同一種象徵，指向台灣這塊土地之上的多元樣貌，因為民主自由的台灣，我們才得以擁有現在的生活與腳下的舞台。

    楊双子說，我要將收尾的這段話獻給我的故鄉台中，獻給我的母校，如同開頭我引用鄭南榕前輩的詩句，作為致敬，容我以他的名言作結，「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」，「我會持續書寫，為我那小小多山的國家」。

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