市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」 8月開放

台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，2棟主建築已整修完工，目前正進行戶外景觀工程。（記者歐素美攝）

2025/05/05 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，經林業及自然保育署台中分署斥資約三千萬元進行修復，近日即將完工，並已發包委外辦理內部策展規劃及施工，預計八月對外開放；台中分署長張弘毅表示，全部園區預計二○二八年整建完工，屆時再評估全區委外營運活化利用。

林業及自然保育署台中分署權管「豐原區南陽路逸仙莊六九．七○號」兩棟建物，於二○一五年經台中市政府公告為市定古蹟，並於二○一八年四月廿六日重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，將陽明段六○五—五號等其他三棟建築列入歷史建築保存，並編列二八○○萬經費修復，二○二二年底動工，去年十月完成主要兩棟古蹟修復。

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張弘毅說，台中分署今年再斥資三百萬元進行戶外景觀工程，近日將完工，已發包完成內部策展規劃及施工，預計八月對外開放，將先辦理八仙山林場文史、國產材與展示及山林製造等展售，展現古蹟建築修復成果及活化再利用；古蹟周邊還有三棟歷史建築，修復工程正細部設計規劃中，預計二○二八年全區完工。

「營林所台中出張所宿泊所」為八仙山林場時期的官式二層日式招待所，其中，二樓地板於立面上有部分突出構造，為通氣構造，特色造型的雨庇托架、戶袋及雨戶等具特殊性與稀少性，極具時代背景意義。

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