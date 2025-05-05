台中10大民怨之首 熱點取締「炸街車」

台中取締告發改裝機車、噪音車截至四月底共250件，開罰金額逾30萬元。 （中市警方提供）

2025/05/05 05:30

改裝排氣管噪音車擾民 今年告發250件 開罰逾30萬元

〔記者許國楨／台中報導〕改裝排氣管製造高分貝噪音太擾民，「炸街車」已高居台中十大民怨之首，為強力打擊這股歪風，台中市警局與相關單位聯手出擊稽查，今年迄今取締告發改裝機車、噪音車共二百五十件，開罰金額已逾三十萬元，另蒐證通報三萬多件疑似噪音車輛，展現強力執法決心。

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通報3萬多件疑似噪音車輛

台中市警局今年元旦起與環保局、監理單位聯手出擊，啟動「環、警、監聯合稽查」行動，截至四月底已舉行四十四場聯合稽查，共攔檢三○三輛疑似改裝噪音車，經環保局當場裁罰八十六件，以每件最低裁罰一千八百元計算，已開罰逾十五萬餘元，也舉發未使用認證排氣管改裝機車一六四件，以每件最低開罰金額九百元，已開罰十四萬餘元，總計開罰逾三十萬元。

此外，警方也蒐證通報三萬兩千多件疑似噪音車輛，依新制規定，改裝排氣管未登記變更者，汽車所有人將被處以九百元至一千八百元罰鍰；若噪音值超標，環保局更可依《噪音管制法》加重處罰一千八百元至三千六百元，並通知限期改善，從源頭掃蕩非法改裝及噪音擾民歪風。

未登記變更 新制最高罰1800元

交通警察大隊長鄭鴻文說，改裝排氣管產生的噪音不僅擾民，更危及行車安全，市警局已建立常態化聯合稽查機制，針對熱點路段、深夜時段加強攔查與蒐證，藉由強化巡邏密度及運用科技執法手段，將違規改裝行為阻絕於源頭，全面提升市民夜間環境品質與交通安全。

民眾若發現可疑噪音車輛，也可透過噪音車舉報平台協助蒐證，警方將持續出擊、精準執法，還市民一個安寧夜晚與安全用路環境。

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