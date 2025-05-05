桃鐵地下化發現文資遺址 鐵道局評估不影響2033通車

桃園鐵路地下化桃園車站文資發掘作業情形。 （交通部鐵道局提供）

2025/05/05 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台鐵桃園新站去年七月動工，近期發現文資遺址。鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘指出，規劃階段就已掌握工區存有文資遺構，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，也納入整體計畫期程安排，不影響二○三三年第一階段通車目標。

2020年試掘時已發現

桃捷綠線G07站與台鐵桃園新站共構，施工面臨相同文資議題，二○二○年試掘時就發現多項文化遺址，包括訊塘埔文化遺址、清代及日據時期鐵道遺構等，近期桃園都會區鐵路地下化計畫桃園車站施工又發現相同文資。

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黃士銘解釋，桃園車站工程開工後，鐵道局依規定提報「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」，評估受文資影響範圍約七五○○平方公尺，劃分六區試掘，並分區提報試掘成果，送文化局辦理會勘，加速行政流程，以免影響工期。

黃士銘也說，桃園市文化局已在今年二月十日同意相關發掘計畫備查，桃園車站文資試掘工作從同月廿四日起分區進行，後續視需要進行全面挖掘及提出「文資活化及保存計畫」，再依文化局審議結果辦理文資活化及保存工作。

黃士銘提到，桃園鐵路地下化優先利用台鐵既有路權，且車站共構施工界面複雜，軌道線型又須符合一定標準，若有調整，勢必造成周遭大量拆遷，因此已無變更設計空間，會持續與桃園市文化局保持密切合作，以二○二六年完成文資審議、二○三三年第一階段通車為目標。

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