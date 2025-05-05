明起到週日 2波鋒面接力降雨

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/05/05 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕各地昨日迎來多雲到晴的好天氣，但中央氣象署指出，今天短暫維持穩定天氣後，將有兩波鋒面接力襲台，週二至週日期間，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，且可能出現較大雨勢，僅週四雨勢稍微趨緩，氣溫則變化不大，白天多落在廿八至卅二度左右。

中央氣象署預報員張承傳指出，今日台灣周邊水氣略減，各地天氣穩定，保持多雲到晴的好天氣，但午後大台北、東北部地區，以及其他山區需注意局部短暫雷陣雨，尤其北部地區距離即將影響台灣的鋒面較近，清晨、晚間有零星短暫陣雨。

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週二、週三則受鋒面影響，各地天氣轉趨不穩定，西半部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，待週四鋒面暫時離開後各地降雨趨緩，恢復多雲到晴的好天氣。

張承傳說，週五將有另外一波鋒面接近，並在週六、下週日影響台灣，因此週五至下週日各地天氣再度轉為不穩定，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨。

此外，張承傳提醒，兩波鋒面強度相當，通過期間仍可能造成較大雨勢，民眾務必注意。

未來一週悶熱 氣溫28至32度

張承傳提到，未來一週氣溫變化不大，整體感受悶熱，各地白天氣溫約廿八至卅二度，夜間、清晨氣溫落在廿二至廿四度，不過今天因西南風略強，台東可能有焚風出現，清晨金馬則有局部霧或低雲影響能見度，民眾請注意航班資訊。

一週天氣預報

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