藥師上凱道 要求中藥商須國考認證

藥師公會全聯會昨動員赴凱道抗爭，要求中藥從業人員應經過藥師國考認證。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 05:30

〔記者林志怡、葉永騫／綜合報導〕衛福部日前發布藥事法「三一八解釋令」，讓滿足特定條件的中藥或生藥相關學系畢業生可登記為中藥販賣業藥商，引發藥師公會全聯會不滿，認為從業人員應經過藥師國考認證；衛福部中醫藥司強調，中藥商並非醫事人員，用西藥標準去規範並不妥適。

抗議藥事法318解釋令放寬資格

「藥事法」規定，領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，修習中藥課程達適當標準，可繼續經營中藥販賣業務，衛福部再於今年三月十八日發布解釋令，開放在學期間修畢中藥核心課程卅五學分的大學中藥或生藥相關學系畢業生，在中藥販賣業藥商實務歷練一年以上，可申請證書並登記為中藥販賣業藥商。

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藥師公會盼建立中藥分級制度

藥師公會昨動員藥師赴凱達格蘭大道抗爭，粗估五千人參與，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，中藥也屬於藥師專業，應由藥事人員管理，批衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰是「搞怪兩兄弟」，應下台負責。

屏東縣藥師公會理事長陳春貴說，中藥和西藥都是藥，要由安全藥師來把關，保障用藥安全。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒提到，過去廿年來，中藥販賣業聘請藥師駐店管理的家數，也從四二一家增加到去年的一二七九家，未來希望建立中藥分級制度，把食品、藥用的中藥分清楚。

中藥第四代、北醫藥學系系友會秘書長江振聿也說，在過去子承父業的邏輯下，無法確保學習內容是正確，且中藥房長期以來有「藏私」問題，連他自己都看不懂爺爺「加密」後的筆記。

衛福部：中藥商非醫事人員

但蘇奕彰強調，「中藥商」不是考選部認定的醫事人員，用西藥標準去規範並不妥，且中藥系等在學期間具有更多的中藥相關訓練，對中藥知識比西藥師更專業，行政命令是基於專業分工考量。

「哪有說做生意人，還要學卅五個學分，全世界沒這種事！」中藥商全聯會理事長謝慶堂則指出，行政命令所涉及相關人員的定位是「中藥商」，並無調劑權，藥師公會卻步步打壓，「到最後是否大家只能吃西藥、沒有中藥？」

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