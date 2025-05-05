澳洲豬肉驗出萊劑 核准輸入／食藥署：檢出0.001ppm符合規定 專家籲確保產地標示明確

消基會呼籲，政府應加強行政手段，讓民眾清楚進口豬肉的流向。示意圖。（資料照）

2025/05/05 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕一批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），成為我國首批檢出萊劑的進口豬肉。食藥署指出，這批豬肉符合殘留容許量規定，已核發輸入許可通知，可在國內銷售流通。毒物專家與消基會則呼籲，政府務必確保國內流通豬肉產地標示明確，才能讓消費者有足夠選擇依據。

4年多來首度驗出

國內二○二一年起開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂有萊劑殘留容許量，分別為肌肉及脂肪（含皮）、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）均為○．○一ppm，肝臟與腎臟則均為○．○四ppm（百萬分之一濃度）。

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食藥署指出，近期邊境受理報驗一批澳洲「冷凍豬腳」 ，重量廿二．九九公噸，依規定查驗並抽樣送驗，檢出萊劑○．○○一ppm，但符合「動物用藥殘留標準」，已在四月廿九日核發輸入許可通知，可在國內銷售流通。

食藥署：持續監測豬肉流通

食藥署強調，未來會持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」等原則，進行國內豬肉流通情況監測，對於其他進口豬肉則採一般抽批查驗並依風險滾動調整。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，萊劑屬交感神經興奮劑，若用量過多恐造成心跳加快、心悸、手抖或腸胃道症狀，嚴重時還可能引起心律不整，動物飼養時確實發現使用後躁動不安，但尚未出現人類食用含萊劑肉品後急性中毒案例。

楊振昌認為，肉品檢出萊劑殘留量在法定標準內，不會有特別危險，但澳洲進口豬肉檢出萊劑代表該國使用，政府需思考如何確保消費者安全，豬肉產地要標示清楚，才能讓民眾有更好的選擇依據。

消基會董事長鄧惟中也指出，目前政府呼籲業者自主標示豬肉產地，但食藥署「豬肉儀表板」上顯示的進口豬肉大多不知流向；消基會曾對市面上的豬肉進行抽驗，發現六百件產品僅兩件為美豬，遠低於進口比例，擔憂進口豬肉流向不明。

消基會：政府須把關流向

鄧惟中說，這些進口豬肉可能被用於加工食品或組合肉，萬一業者不標示的話，消費者無從得知豬肉產地；民眾若不想吃到萊劑，只能選擇有國產標章的豬肉才能安心，希望食藥署可以有更多作為，靠行政手段補強，才能讓人民安心。

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