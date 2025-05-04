媽媽的苦 兒女看在眼裡 學會感恩做人

獲安得烈慈善協會表揚的翁姓媽媽（中）與兩個女兒。（記者蔡昀容攝）

2025/05/04 05:30

〔記者／台北報導〕安得烈慈善協會昨日表揚十五名柔韌母親。獲表揚的翁姓媽媽談及過去辛苦的日子，不禁哽咽落淚，「真的是含著眼淚養大孩子」，而翁母女兒見母親堅毅並始終待人和善，考上中正大學教育研究所的她，也期許自己成為別人的光，陪伴有需要的孩子走一段人生路。

翁母離婚後獨自撫養兩名女兒，並照料居住偏遠山區的雙親。她身兼三份工作，忙碌中仍關注孩子的學業和品格，在女兒低潮時也耐心扶持，引導她找回自信及人生方向。

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翁母表示，以前無法體會何謂「含辛茹苦」，如今孩子長大、回首過去日子，清晰感受到這四字的重量，「真的是含著眼淚養大」，當時每天都看不到希望、想像不了隔天的太陽，但仍咬牙撐過來；就算只有一個人賺錢，仍堅持滿足孩子基礎求學需求，並嚴格要求她們的品格，學會感恩做人。

翁母女兒表示，媽媽總是溫柔待人，她希望自己也能成為別人的光，陪伴有需要的孩子走一段生命的路。她回憶，自小媽媽對她要求很高，並告訴她「這是為妳好」，小時候無法理解，長大後才知道，正是因為媽媽非常愛自己才會苦口婆心；她也感謝協會提供資源幫助她們，否則很難走到現在。

同獲表揚的莊姓媽媽，因丈夫早逝獨自撫養兩個孩子，並兼差各種臨時工。她始終樂觀態面對生活難題，身體力行教孩子誠實、堅毅、負責，也全力支持孩子投入體育班訓練。另名獲獎白姓媽媽，在丈夫中風後扛起家計與照護重擔，白天工作，晚上照顧丈夫與三個孩子，即便勞累，也不缺席孩子的比賽與學習，令人感動。

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