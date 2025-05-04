扛重擔逆境前行 15柔韌母親獲表揚

安得烈慈善協會3日舉辦「第五屆柔韌母親表揚活動」，表揚15名傑出母親。（記者蔡昀容攝）

2025/05/04 05:30

安得烈慈善協會主辦

〔記者蔡昀容／台北報導〕母親節將至，安得烈慈善協會昨日舉辦「第五屆柔韌母親表揚活動」，感謝十五名在經濟艱難環境下，仍扛起家庭重擔的傑出母親。協會表示，這些媽媽在逆境中成為家人的光，證明物資匱乏下，仍能成就美好的生命故事，並希望透過表揚拋磚引玉，讓這些美好化為社會寶貴力量。

安得烈慈善協會長年關懷經濟困難或急需救助的家庭，二○二一年起舉辦柔韌母親表揚活動，今年邁入第五屆，累計表揚九十六名母親。今年表揚典禮在台北舉辦，協會事前秘密邀請孩子錄製感恩影片，向媽媽真情告白，昨現場播放，讓許多媽媽紅了眼眶。

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而許多愛心企業包含：膳安國際公司、聯華食品、新光吳氏基金會、三吉興玻璃、東柏建設公司、泳鋒興業公司等，昨也派代表出席活動，為媽媽獻上祝福。

協會理事長張德明表示，食物銀行是協會服務的起點，在精益求精之下，提供客製化服務，將食物銀行做到天花板水準；但在拜訪個案過程中，發現這些家庭能夠逆轉勝，母親、外婆或阿嬤是關鍵的力量，縱使物資不富裕，但仍堅持給下一代好的教育與品格，是這個社會最美光芒，因此開辦柔韌母親表揚，透過嚴謹的推薦及選拔，五年來表揚近百名母親。

協會執行長羅紹和說，這些媽媽身兼多職，以柔韌不拔的精神，跨越許多挑戰，成為子女表率、家庭的精神支柱，令人佩服；協會給予物資及精神支持，也盼社會一同響應，陪伴弱勢度過困境，當他們挺過困難，相信會成為社會重要且正向的力量。

膳安國際從第三屆起響應活動，總經理劉彥平表示，相信為別人點亮一盞燈的同時，也會照亮自己的路；膳安國際見協會細膩服務個案，不遺餘力傳遞善到社會各角落，感到相當佩服，「柔韌母親」象徵母親溫柔堅持到底的力量，是孩子生命中不可或缺的角色。

安得烈慈善協會成立於二○一一年八月，進行弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣，其中包含食物銀行計畫，提供客製化食物箱，包括嬰兒、素食、長青等，滿足各種不同需求。

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