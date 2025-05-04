投入護理臨床26年 陳嘉容 獲南丁格爾獎金獎

成功大學醫學院附設醫院護理部督導陳嘉容，獲頒南丁格爾獎「績優奉獻獎」金獎。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/04 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「爸爸在我八歲的時候過世，對我衝擊非常大，爸爸在加護病房住了三個多月，小孩沒辦法天天進加護病房，所以我一直覺得，如果我有機會當護理師，是不是就可以每天看到他。」成功大學醫學院附設醫院護理部督導陳嘉容說，這段童年記憶，是她選擇成為護理師的起點，也是堅持留在臨床的原因，她昨獲第十四屆南丁格爾獎金獎。

陳嘉容昨天獲頒南丁格爾獎「績優奉獻獎」金獎，表揚她從一九九九年投入臨床至今，期間取得碩博士學位，致力解決臨床問題，還研發出能減輕人力負擔的「翻身單」，不僅取得專利，也已量產應用。

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陳嘉容分享，童年第一次走進加護病房時握著爸爸的手，即便多年過去，她仍記得父親手心的溫度，「我一直很希望，當時父親手掌心的溫度，可以傳遞下去。」而對於目前國內護理人力流失的問題，她呼籲，應該給予年輕人更多理解與彈性，年輕人希望工作與生活平衡，不想被工時綁住，這是件好事，如果能好好生活，充電後再回到工作，也會更願意投入。

此外，獲得南丁格爾「績優奉獻獎」銀獎的奇美醫院專任協調師李玲嫻，則是投身器官捐贈領域已逾廿年，促成上百例器捐移植。她長年陪伴捐贈者家屬做出艱難決定，並創新引入3D列印器官模型，協助家屬更清楚理解手術過程、化解疑慮。此外，她也成立病友團體、促成聯合門診機制，持續守護移植病人的健康。

由慈月社會福利慈善基金會舉辦的南丁格爾獎邁入第十四屆，今年共有五十七名護理人員獲獎。行政院長卓榮泰昨也親自出席頒獎，他表示，幾乎每屆都親自參加，「去年在籌組新內閣時，也特地請假前來。」他感謝基金會與評審團的辛勞，並強調政府將以實質政策支持第一線醫護。

行政院長卓榮泰昨日出席慈月基金會第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，除致詞外並頒發團體獎項，圖中受獎者為台大醫院「急救復甦後照護團隊」護理團隊。（記者叢昌瑾攝）

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