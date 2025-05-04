心疼脊損者 林謝罕見資助25年

脊髓損傷潛能發展中心今年成立30週年，在台北市花博舉辦第22屆公益園遊會，現場集結近百個愛心攤商共襄盛舉。（記者吳柏軒攝）

2025/05/04 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「願有多大，力量就有多大！」脊髓損傷潛能發展中心今年成立卅週年，長期獲林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見支持，林謝罕見回憶當年到桃園沒冷氣的鐵皮建物，看著四肢癱瘓的脊損傷友，仍努力咬著筆桿敲電腦學習，讓她深受感動，發願幫助基金會超過四分之一世紀。

昨日上午脊損中心在北市花博舉辦第廿二屆公益園遊會，現場集結近百個愛心攤商共襄盛舉，包含宏國關係事業、凱撒飯店連鎖、首泰建設、忠泰建設、甲山林集團愛山林建設等支持，也邀請歌手王中平攜手女兒韓菲登台表演、呼籲大眾響應公益。

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林謝罕見回憶，一九九九年受邀前往桃園八德一間鐵皮屋，看到脊損傷友坐著輪椅在沒冷氣的屋內辛苦工作，更親見一名頸髓受傷四肢癱瘓的學員，奮力咬著操作桿一個字一個字地敲打著鍵盤學習電腦，被這一幕深深感動，決定要來幫助他們，自此愛心一作超過廿五年。

脊損中心主任劉政奇表示，感恩林謝阿嬤多年來對基金會不離不棄，今年中心迎來卅週年，除了幫助傷友重建生活能力、職場技能及社會適應，接下來開始更關注年長傷友照顧，「所有傷友這輩子需要什麼，就從中發展服務」。

林謝罕見昨也將去年聖誕紅義賣的二八一萬多元捐贈給脊損中心，公益園遊會收入，除了九成捐給脊損中心，另外一成會捐給台東縣瑪利德蘭修女教養院，助偏鄉子弟念書供餐。

林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見（左）將去年聖誕紅義賣的281萬多元，捐贈給桃園市脊髓損傷潛能發展中心。（記者吳柏軒攝）

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