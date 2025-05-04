白沙屯媽祖抵朝天宮 70萬信眾歡聲雷動

白沙屯媽祖中午12點22分抵達北港朝天宮。（記者李文德攝）

2025/05/04 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖與山邊媽祖鑾駕，昨天中午十二點多在逾七十萬人大喊「進喔」的高呼之中，以「三進三退」順利駐駕於雲林北港朝天宮。媽祖鑾轎入廟瞬間，現場香燈腳及信徒歡聲雷動，朝天宮前方的中山路及周邊道路擠滿人潮，場面震撼。

白沙屯媽祖今年報名人數突破卅二萬創紀錄，媽祖的鑾轎前晚十一點從彰化王功福海宮起駕，昨凌晨兩點順利入境雲林，短短卅六小時就抵達北港鎮，急行軍快速穿越苗栗、台中、彰化、雲林四縣市，素有「粉紅超跑」之稱。

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預計今早九點半 登轎回鑾

而昨天中午十一點卅八分，媽祖鑾駕再從北辰派出所起駕，一路沿著華勝、大同、義民路到朝天宮廟前中山路，鑾轎到達朝天宮前，周邊已經擠滿逾七十萬名香燈腳；十二點廿二分，現場信高喊「進喔！進喔！」鑾轎以三進三退進入朝天宮，現場響起高亢的掌聲、歡呼聲。

拱天宮主委洪文華表示，今年拜天公儀式在駐駕後半小時舉行，重頭戲的刈火儀式預定今凌晨○點四十分登場，由於報名人數眾多，疏文就達一九○九張，預估誦唸疏文就需要近三小時，故約九點卅分開始誦唸，完成後媽祖即登轎回鑾。

移開風波 張麗善親向爐主道歉

但日前進香過程中發生小插曲，雲林縣長張麗善被質疑「伸出雙臂移開站她前面的拱天宮值年爐主宋曉華」、「在伸港福安宮前要接轎，鑾轎卻秒離開」，惹眾議。張麗善在洪文華陪同下，向宋曉華親自致歉。洪文華表示，「沒什麼啦！」沒有惡意，大家解釋一下就好。

拱天宮也說明爐主制度，多年堅持保留爐主和頭家的制度，參選者必須是白沙屯白西、白東兩里的居民，有繳「丁口錢」的任何人都有資格參選爐主，由擲筊出最多聖杯者擔任。

每年進香值年爐主約百人參選，今年宋曉華第一輪擲出四個聖杯，但因有兩人同杯，進入第二輪擲筊，宋在第二輪一連擲出七個聖杯勝出。

疾管署副署長羅一鈞化身防疫隊長，帶領《疾病擬人 Disease》人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」，在朝天宮設置衛教攤位，與進香民眾親切互動、宣導防疫觀念。 （疾管署提供）

白沙屯媽祖昨日中午12點22分抵達北港朝天宮，逾70萬人大喊「進喔」，場面震撼。（記者李文德攝）

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