肝癌治療 找到關鍵基因開關

台大醫院與台北醫學大學攜手合作，昨日舉辦研究成果發表會，針對國人常見的慢性腎臟病與肝癌，提出多項有機會應用在臨床的最新研究成果。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/04 05:30

打癌不打正常細胞 台大、北醫大攜手 開啟精準治療新方向

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著人工智慧、大數據與基因科技迅速發展，台大醫院與台北醫學大學合作投入肝癌與慢性腎病研究，昨舉辦成果發表，提出多項具臨床潛力的新發現，其中針對肝癌關鍵基因YAP，團隊成功找出可調控其活性的STK40與SLK兩基因，治療癌症同時也維持正常細胞功能，為精準治療開啟新方向。

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台灣曾有近二成民眾為B型肝炎帶原者，許多患者因病毒性肝炎導致肝硬化甚至肝癌，雖目前已有標靶藥物與免疫療法，但不少晚期患者對治療反應有限。台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬說，研究團隊運用「多體學分析」技術，從基因、RNA、蛋白激酶三層面解析差異，並透過AI與大數據建立個人化資料庫，打下精準治療基礎。

抑制STK40與SLK 可降低癌細胞惡性

團隊進一步從大量B型肝炎病人資料中，找出與肝癌風險相關的基因變異，並分析腫瘤周邊的免疫環境對治療反應的影響。蔡丰喬說，YAP基因雖是促進癌細胞生長與轉移的關鍵，但也維持正常細胞功能，因此無法直接攻擊，團隊發現，STK40與SLK兩個基因能間接調控YAP活性。

蔡丰喬說，實驗與臨床數據顯示，抑制STK40與SLK兩個基因可降低癌細胞惡性，增加與周遭組織的黏附力，減少轉移風險。這項發現對脂肪肝與B型肝炎相關的肝癌特別有潛力，其中SLK已有藥物可應用，STK40則可望開發抗體療法，邁向個人精準治療。

腎功能軌跡預測模型 把握治療時機

另一項突破則針對台灣洗腎人口與沉重醫療負擔的問題，兩大醫學中心攜手建立「腎功能軌跡預測模型」，將患者依腎功能變化分為「維持型」、「惡化型」與「改善型」，協助醫師提早辨識高風險族群，把握治療時機。

北醫大雙和醫院副院長吳美儀指出，模型採用群組化軌跡分析（GBTM），結合免疫細胞與基因資料找出關鍵變異。團隊也分析了六十萬名成人資料，發現心臟病、糖尿病與腎病合併而成的心血管腎臟代謝症候群盛行率高，且病情越嚴重、死亡風險越高，顯示推動「整合式共照」刻不容緩。

吳明賢：亞洲應發展符本土需求藥物

北醫大校長吳麥斯表示，AI已逐步導入臨床與教學，整合醫療資料是未來健康產業的關鍵。台大醫院院長吳明賢則強調，亞洲應發展符合本土需求的藥物，不能一味依賴歐美，要打造健康台灣，除健保挹注，更要強化跨校、跨院與跨領域的醫學研究。

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